по расписанию в календаре

Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным

Дворцовые покои в коммунальной квартире - возможно ли это

Дворцовые покои в коммунальной квартире — возможно ли это? Вы увидите его собственными глазами на авторской экскурсии в жилую коммуналку.

Перед этим мы прогуляемся по необычным петербургским парадным и дворам.

Старинные витражи на парадных лестницах и лифт XIX века, массивные дубовые двери и механические звонки «прошу повернуть» из прошлого — лишь немногое из того, что мы вам покажем на этой экскурсии.
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Коммунальная квартира с дореволюционным интерьером и прогулка по парадным
Дворец в коммунальной квартире? Как такое возможно?
Вы узнаете об этом на уникальной экскурсии в жилую коммунальную квартиру, посетив перед этим интересные петербургские дворы и парадные.

Ключевые объекты маршрута:

  • Жилая коммуналка с бережно восстановленным парадным залом и кабинетом хозяина квартиры 19 века.
  • Парадные лестницы — шедевры архитектуры;
  • Дворы — колодцы эпохи Достоевского;
  • Яркий фасад «Дома-пряника»;
  • В пешеходной части маршрута вас ждут подлинные витражи в парадных лестницах, старинный лифт 19 века, дубовые двери и механические звонки «прошу повернуть» из прошлого — это только малая часть деталей, которые мы вам покажем.
  • После увлекательной экскурсии по дворам и парадным вы посетите 9-комнатную бывшую барскую квартиру, где хозяйка — архитектор и реставратор — расскажет невероятные истории дома и его жителей о том, как барская квартира была уплотнена. Также хозяйка покажет парадный зал с подлинными интерьерами, анфиладную систему, уникальные предметы найденные при реставрации, и поделится бесценным опытом сохранения старого фонда.
В квартире сохранились редчайшие действующие изразцовые печи, витражные стекла, английская расписная плитка, антикварные люстры и невероятная лепнина на потолке. Кроме этого, вы увидите множество подлинной мебели 19 века и узнаете как удалось сохранить эту красоту!
Экскурсия удивит вас яркими и контрастными «видами старого фонда». Мы посетим цепочку проходных дворов, расскажем Вам, по каким принципам возводились дома сто лет назад, заглянем в парадные, в которых вы рассмотрите раритеты ушедшей эпохи.
До встречи на экскурсии!

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартный билет 2, 5 ч.
1 300 ₽
Посещение коммунальной квартиры (без прогулки по дворам и парадным)
700 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
м. Владимирская
Важная информация
  • Подходите, пожалуйста, за 5 минут до начала экскурсии
  • «Дворцовая часть» квартиры — открыта для посещения, в то время как остальные комнаты — жилые и недоступны. Просим вас при посещении квартиры соблюдать тишину
  • Экскурсия полностью пешеходная и предполагает активную ходьбу на протяжении 2-2, 5 часов с подъемом по лестницам, советуем надеть удобную обувь и одежду по погоде
  • Минимальный размер сборной группы — 4 человека. Пожалуйста, уточняйте о доступном времени при бронировании
  • Размер группы не может превышать 15 человек
  • Если у вас будут вопросы, позвоните, пожалуйста, менеджеру: 89955906050
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по расписанию в календаре

Алексей Б.
Алексей Б.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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