по расписанию в календаре

Дворец в коммунальной квартире? Как такое возможно?

Вы узнаете об этом на уникальной экскурсии в жилую коммунальную квартиру, посетив перед этим интересные петербургские дворы и парадные.

Ключевые объекты маршрута:

Жилая коммуналка с бережно восстановленным парадным залом и кабинетом хозяина квартиры 19 века.

Парадные лестницы — шедевры архитектуры;

Дворы — колодцы эпохи Достоевского;

Яркий фасад «Дома-пряника»;

В пешеходной части маршрута вас ждут подлинные витражи в парадных лестницах, старинный лифт 19 века, дубовые двери и механические звонки «прошу повернуть» из прошлого — это только малая часть деталей, которые мы вам покажем.

После увлекательной экскурсии по дворам и парадным вы посетите 9-комнатную бывшую барскую квартиру, где хозяйка — архитектор и реставратор — расскажет невероятные истории дома и его жителей о том, как барская квартира была уплотнена. Также хозяйка покажет парадный зал с подлинными интерьерами, анфиладную систему, уникальные предметы найденные при реставрации, и поделится бесценным опытом сохранения старого фонда.

В квартире сохранились редчайшие действующие изразцовые печи, витражные стекла, английская расписная плитка, антикварные люстры и невероятная лепнина на потолке. Кроме этого, вы увидите множество подлинной мебели 19 века и узнаете как удалось сохранить эту красоту!

Экскурсия удивит вас яркими и контрастными «видами старого фонда». Мы посетим цепочку проходных дворов, расскажем Вам, по каким принципам возводились дома сто лет назад, заглянем в парадные, в которых вы рассмотрите раритеты ушедшей эпохи.

До встречи на экскурсии!