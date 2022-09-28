Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы

Праздничное настроение Петербурга заразительно! Эрмитаж во всем своем великолепии и музыка на пешеходных улицах

4.7
3 отзыва
Праздничное настроение Петербурга заразительно! Эрмитаж во всем своем великолепии и музыка на пешеходных улицах.

Вы съездите загород в Царское село и посетите Екатерининский дворец, прогуляетесь по центру Питера и узнаете легенды Невского проспекта. А еще сможете зайти в «Гостиный двор» и купить авторские сувениры для своих друзей и родных.
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Новогодние каникулы в Питере
Новогодние каникулы в Питере
Узнаем про традиции празднования Нового года в прошлых веках, съездим в Царское село и каждый день будем гулять по Невскому проспекту
«Двор Гостинки» и горячий шоколад
«Двор Гостинки» и горячий шоколад
Зайдем в уютное молодежное пространство, где можно попробовать кухни народов мира и отдохнуть во время длинной прогулки
По залам Эрмитажа
По залам Эрмитажа
Посетим главный музей Санкт-Петербурга и вдохновимся искусством разных эпох

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург» - Кунсткамера

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Посещение Кунсткамеры – одного из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Коллекции Кунсткамеры разнообразны и многочисленны.

Прогулка по музейным залам это не только обзор диковинных редкостей, но и увлекательное путешествие по странам и континентам, Вы познакомитесь с культурой и бытом народов, населяющих земной шар

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу, и экскурсию.

Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург» - КунсткамераВстреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург» - КунсткамераВстреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург» - Кунсткамера
2 день

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсия

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!

По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».

Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.

Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсияЭкскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсияЭкскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсияЭкскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсияЭкскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсияЭкскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки" - свободное время или дополнительная экскурсия
3 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Окончание программы около 20:00 в центр города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

7 8407 8409 920

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

8 3408 34010 940

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

8 96011 430

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

9 4609 56012 190

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

8 7158 41511 965

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

11 9509 85019 100

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

9 3359 93512 975

Скидка детям до 16 лет: 150 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 2 ночи
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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