12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней».
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».
Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.
Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
Посещение Кунсткамеры – одного из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Коллекции Кунсткамеры разнообразны и многочисленны.
Прогулка по музейным залам это не только обзор диковинных редкостей, но и увлекательное путешествие по странам и континентам, Вы познакомитесь с культурой и бытом народов, населяющих земной шар
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу, и экскурсию.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.
Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!
По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.
Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».
Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.
Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.
Дополнительно:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.
Окончание программы около 20:00 в центр города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
КИРОЧНАЯ
Тур. класс, удобства на блок
Завтрак накрытие
|7 840
|7 840
|9 920
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|8 340
|8 340
|10 940
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|8 960
|–
|11 430
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|9 460
|9 560
|12 190
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|8 715
|8 415
|11 965
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
|11 950
|9 850
|19 100
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|9 335
|9 935
|12 975
Скидка детям до 16 лет: 150 руб.
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Гид будет встречать с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.
Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.
Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.