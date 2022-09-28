1 день

Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург» - Кунсткамера

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Посещение Кунсткамеры – одного из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Коллекции Кунсткамеры разнообразны и многочисленны.

Прогулка по музейным залам это не только обзор диковинных редкостей, но и увлекательное путешествие по странам и континентам, Вы познакомитесь с культурой и бытом народов, населяющих земной шар

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу, и экскурсию.