Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

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Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • Подземная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 26 000 ₽ за экскурсию

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Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Я собрал в этот тур, все подземные красоты юга Ленинградской и даже пару объектов из Псковской областей. Места необычайно красивы - пещеры, каньоны рек и даже подземные провалы. Места немноголюдные, тихие. Дело в том, что объекты находятся в отдалении от крупных городов, и они труднодоступны. К некоторым из них можно добраться только на джипе.
Что входит
  • аренда джипа (топливо включено)
  • работа водителя и гида (в одном лице)
  • проживание в гостинице (с завтраком), в двухместном номере. В цену включено проживание 4-х человек.
Что не входит
  • требуется доплата за одноместный номер
  • доплата за проживание свыше 4-х человек
  • личные расходы
  • обеды и ужины.
Начало
🚩 Московский пр, 189.
Место завершения
🏁 станция метро "Московская"
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Ярослав Т.
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