Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Я собрал в этот тур, все подземные красоты юга Ленинградской и даже пару объектов из Псковской областей. Места необычайно красивы - пещеры, каньоны рек и даже подземные провалы. Места немноголюдные, тихие. Дело в том, что объекты находятся в отдалении от крупных городов, и они труднодоступны. К некоторым из них можно добраться только на джипе.
Что входит
аренда джипа (топливо включено)
работа водителя и гида (в одном лице)
проживание в гостинице (с завтраком), в двухместном номере. В цену включено проживание 4-х человек.
Что не входит
требуется доплата за одноместный номер
доплата за проживание свыше 4-х человек
личные расходы
обеды и ужины.
Начало
🚩 Московский пр, 189.
Место завершения
🏁 станция метро "Московская"
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.