Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Я собрал в этот тур, все подземные красоты юга Ленинградской и даже пару объектов из Псковской областей. Места необычайно красивы - пещеры, каньоны рек и даже подземные провалы. Места немноголюдные, тихие. Дело в том, что объекты находятся в отдалении от крупных городов, и они труднодоступны. К некоторым из них можно добраться только на джипе.