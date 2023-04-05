Карелия и горный парк Рускеала

Групповая экскурсия на автобусе в зимнюю Карелию с посещением Рускеала

Описание
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Карелия и горный парк Рускеала
Карелия и горный парк Рускеала
Карелия и горный парк Рускеала
Карелия и горный парк Рускеала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крепость Корела
  • Водопад Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Итальянский карьер
  • Озеро Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Зимняя Карелия — это настоящая сказка с мраморными скалами и кристально чистым морозным воздухом! Завораживающая гладь озера в окаймлении каньона Рускеала - место, которое наполнит Вас силой и энергией!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия
  • Дегустация Карельских настоек (18+)
Что не входит
  • Входные билеты в парк Рускеала: 450 руб/взр, 250 р/студ и лица старше 60 лет, 200 р /шк., дети до 7 лет бесплатно.
  • С 1 января 2023г стоимость входного билета в горный парк Рускеала: 500 руб/взр, 300 р/студ и лица старше 60 лет, 250 р /шк., дети до 7 лет бесплатно.
  • Входные билеты на водопады Ахвенкоски: взрослый - 400р., студенты/школьники/пенсионеры - 300р.
  • Обед в кафе г. Сортавала: 500 руб
Место начала и завершения?
Демонстрационный проезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • За день до отправления
  • До 21:00 пришлем всю контактную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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