Групповая экскурсия на автобусе в зимнюю Карелию с посещением Рускеала
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Что вас ожидает:
- Крепость Корела
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- Озеро Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Зимняя Карелия — это настоящая сказка с мраморными скалами и кристально чистым морозным воздухом! Завораживающая гладь озера в окаймлении каньона Рускеала - место, которое наполнит Вас силой и энергией!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Путевая экскурсия
- Дегустация Карельских настоек (18+)
- Что не входит
- Входные билеты в парк Рускеала: 450 руб/взр, 250 р/студ и лица старше 60 лет, 200 р /шк., дети до 7 лет бесплатно.
- С 1 января 2023г стоимость входного билета в горный парк Рускеала: 500 руб/взр, 300 р/студ и лица старше 60 лет, 250 р /шк., дети до 7 лет бесплатно.
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски: взрослый - 400р., студенты/школьники/пенсионеры - 300р.
- Обед в кафе г. Сортавала: 500 руб
- Место начала и завершения?
- Демонстрационный проезд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- За день до отправления
- До 21:00 пришлем всю контактную информацию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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