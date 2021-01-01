Программа тура

Маршрут: Приозерск → Сортавала → Рускеала → Петрозаводск → Кижи → Кивач → Марциальные воды

День 1

7:00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.

7:30 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, Проспект Энгельса, д. 141, автобусная остановка.

Трассовая экскурсия по пути

Посещение крепости Корела и экскурсия по внутренней территории крепости.

Это укрепление было возведено в XIV-XVI вв. на территории средневекового города Корела – самого северо-западного форпоста на Руси. За свою долгую историю крепость не раз попадала под власть шведов, поэтому имеет второе название – Кексгольмская.

Во время экскурсии по территории крепости мы увидим Круглую (Пугачевскую) башню — визитную карточку крепости, пороховой погреб и Старый арсенал, узнаем о знаменитых узниках крепости — семье Пугачева, декабристах, и таинственной «Железной маске» Кексгольма. В Круглой башне хранятся Петровские ворота — аналог Железного трона из мира книг и сериала «Игры Престолов». Только здесь вместо мечей расплавленные кирасы. Празднуя освобождение Кексгольма, Петр I приказал собрать снаряжение павших и плененных шведских воинов, расплавить его, и прибить к воротам.

Переезд в старинный город Сортавала.

Сегодня Сортавала – тихий городок с достаточно затейливой планировкой: практически все площади имеют треугольную форму. А еще это просто рай для любителей архитектурного стиля под названием «финский романтизм».

Свободное время на обед. Гид покажет, где находятся ближайшие кафе. Рекомендуем также взять легкий перекус с собой, так как в городских кафе могут быть большие очереди.

Посещение Тохминских водопадов.

На тохминских водопадах снимались несколько эпизодов фильма «А зори здесь тихие», а именно купание зенитчицы Камельковой в озерке-разливе под небольшим водопадом, через который пытаются перейти немецкие диверсанты. Пусть водопады и не отличаются внушительными размерами, но на фоне окружающего ландшафта смотрятся очень красиво. Рыжий цвет уступов, удивляющий туристов, объясняется наличием солей железа. На территории сооружена смотровая площадка, с которой открываются живописные виды на местность.

Прогулка по экологической тропе, по желанию.

Водопады отлично просматриваются со смотровой площадки, но желающие могут прогуляться по экотропе, деревянным дорожкам и подвесным мостикам, на которых можно сделать отличные фотографии. Помимо природных красот вдоль маршрута расположены колоритные деревянные скульптуры, изображающие сказочных персонажей.

Те, кто не идет на экотропу, тем временем могут заглянуть в местную сувенирную лавку, закупиться необычными сувенирами — карельскими деревянными оберегами, вареньем из ягод или шишек.

Прибытие в горный парк Рускеала.

Природный парк «Рускеала» будто был создан для спокойного отдыха и прогулок вдоль отвесных каменных спусков, хотя появился как следствие выработки ценного камня. Здешним мрамором украшены Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж и Михайловский замок.

Экскурсия по парку. Во время экскурсии мы пройдем вокруг Мраморного каньона – главной достопримечательности парка. В начале прошлого века здесь шла добыча мрамора, а по окончании Великой Отечественной Войны горное дело было прекращено, и каньон постепенно заполнился водой. В летнее время здесь живописное озеро с зеленоватой водой, в зимнее — лёд, в который красиво врезаются скалистые берега. Затем спустимся в штольню – небольшую выдолбленную в скале камеру, своеобразную рукотворную пещеру. Когда-то у этого места было исключительно техническое назначение, отсюда вывозили добытый мрамор, а теперь это место для знакомства с историей и изучения мраморных скал с необычного ракурса.

Свободное время на территории парка.

В парке мы будем находиться около трех часов — этого времени хватит и на прогулку по территории, и на изучение главных достопримечательностей, и на посещение сувенирных магазинчиков и мастерских. И, конечно же, на кучу замечательных фотографий.

Во время прогулки по парку можно будет самостоятельно:

прогуляться к Итальянскому карьеру.

В 1970-е годы в Рускеалу завезли итальянские машины канатного пиления для обработки мрамора. Карьер с тех пор стали называть «Итальянским». На площадке карьера возвышаются полуобработанные блоки мрамора с идеально ровными на вид гранями и затейливым рисунком.

записаться на Подземный маршрут, по желанию.

Уникальная экскурсия, которая покажет Мраморный каньон изнутри и позволит прикоснуться к истории создания места добычи мрамора. В течение часа гид вас проведет по расчищенным рускеальским штольням и покажет мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Всё пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой и дополняется тематическим музыкальным сопровождением.

Переезд в Петрозаводск. Заселение в SPA-отель «Карелия». Современный Спа-отель, расположен в центре города. К услугам гостей хорошо оборудованный Спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и парк. На территории отеля оздоровительный центр и Спа, бассейн, фитнес-центр, косметические услуги, турецкая баня, сауна, массаж, солярий, бар. В номер можно заказать еду и напитки.

Ужин в ресторане отеля, по желанию.

День 2

Завтрак при отеле по системе шведский стол

Вариант 1

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

Город раскинулся на берегу второго по величине в Европе и при этом красивейшего Онежского озера. Ученые утверждают, что история Петрозаводска как городского поселения, началась в 1703 году со строительства оружейного завода. Сегодня Петрозаводск является самым крупным городом на Карельском полуострове, он имеет статус столицы Карелии. Здесь много исторических и культурных достопримечательностей: Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину, площадь Ленина, живописная Онежская набережная.

Экскурсия в морской музей «Полярный Одиссей».

Главные экспонаты музея – исторические деревянные парусные корабли, на которых члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные и южные моря Мирового океана. Сотрудники морского центра проведут увлекательную экскурсию по небольшому музею, расскажут о том, как устроены старинные суда, и каково это – путешествовать на них в наши времена. А если повезет, и в гавани будут стоять парусники, то мы посетим один из них.

Экскурсия в заповедник Кивач с посещением одноименного водопада и дендрария.

Державин — первый олонецкий губернатор и выдающийся поэт, написал знаменитую оду «Водопад», после чего Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, прозаиков. Водопад прекрасен в любое время года: сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелыми литыми потоками обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и производя впечатляющий шум. На территории заповедника зарегистрировано 197 видов птиц, около 569 видов сосудистых растений, 48 видов млекопитающих. Имеется 3 вида рептилий и 5 видов земноводных, а также 18 видов рыб.

Обед, по желанию. Если не заказываете обед, рекомендуем взять перекус с собой.

Переезд в поселок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России.

Здесь, примерно в 50 км. от Петрозаводска, находится долина железистых минеральных источников, обладающих уникальными медицинскими свойствами. Именно в этом месте в 1714 году крестьянин Иван Рябов обнаружил источники целебной воды и доложил о своей находке. В 1719 году императором Петром I в этом месте был основан первый российский курорт «Марциальные воды». А крестьянин получил вольную для всей семьи и всех последующих поколений.

Во время экскурсии по территории курорта мы продегустируем минеральную воду, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса, а также увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Посещение церкви апостола Петра. Эту небольшую церковь построили в 1721 году по чертежам и проектам Петра I. В рамках подготовки к столетию Карелии деревянную церковь отреставрировали и открыли буквально на днях. Это единственный сохранившийся до наших дней памятник архитектуры в Карелии, связанный с деятельностью Петра I и почти полностью сохранивший первоначальное архитектурно-декоративное убранство и живопись иконостаса. В настоящее время церковь не действующая и является музеем.

Осмотр музейной экспозиции. В связи с реставрацией музейная экспозиция временно располагается в здании неподалеку, где музейные гиды проведут для нашей группы небольшую экскурсию.

Вариант 2

Обзорная автобусная экскурсия по Петрозаводску.

10:00 Экскурсия на остров Кижи на метеоре, по желанию.

Кижи — остров в Онежском озере, здесь расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Как музей Кижи начал работу в 1966 году с охраны и восстановления двух деревянных церквей и колокольни. Со временем на остров стали аккуратно перемещать другие памятники деревянного зодчества из исторических деревень Заонежья, оживляя жилые дома, культовые и хозяйственные постройки традиционными предметами быта и украшениями русских, карелов и вепсов. Сегодня Кижи все так же парит над синевой Онего, как и века назад. Здесь почти не осталось местных жителей, но со всем тщанием сохранен дух северной деревни.

Экскурсия по территории комплекса.

Свободное время на острове. На острове есть кафе, где можно будет перекусить.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Вариант 3

«Своя программа» – свободный день в Петрозаводске. Идеально подойдет для тех, кто уже бывал в Петрозаводске, на Киваче, в заповеднике Кижи и в Марциальных водах, тем, кто запланировал свою собственную развлекательно-экскурсионную программу, или просто хочет подольше отдохнуть в гостинице и изучить город неспеша.

В вашем распоряжении целый день. Главное – не забудьте, что завтрак предлагается до 11:00. Выбравшие этот вариант могут бесплатно посетить бассейн и сауну с 7:00 до 10:00. За дополнительную плату можно воспользоваться и другими услугами Спа-центра: массаж, хаммам, релакс-процедуры и прочее. Описание и цены можно посмотреть на сайте Спа-центра.

17:00 Встреча с группой.

Отправление в Санкт-Петербург.

На обратном пути сделаем небольшую остановку в Фермерской усадьбе в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести фермерские продукты местного производства: выпечку, консервы, мед, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А еще в усадьбе свой мини-зоопарк: козы, куры, гуси, утки, кролики. Некоторые животные так и просятся, чтобы их погладили и угостили вкусненьким, напоминая о деревенском уюте и воспоминаниях из детства у бабушки в деревне.

23:00 – 00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у ст. м. Ломоносовская, ст. м. Звенигородская.

Важные детали