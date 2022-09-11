Карельские сокровища: водопады и шхеры

Познакомиться с природными и архитектурными шедеврами, покататься на катере и ретропоезде

За два дня вы увидите более 10 достопримечательностей Карелии, услышите интересные рассказы про историю каждого места и проведёте в них столько времени, сколько посчитаете нужным.

Никакой спешки! Полюбуемся Рускеальскими водопадами и водопадом Белые мосты и прокатимся на катере вдоль Ладожских шхер.

Вы осмотрите древние постройки, проедете живописным маршрутом на ретропоезде и попробуете блюда традиционной кухни.
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Карельские сокровища: водопады и шхеры
Ближайшие даты:
23
сен
14
окт
25
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

На протяжении тура с нами будет опытный водитель, для которого безопасная и комфортная езда — главное в поездке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, отправление автобуса в 7:00
Завершение: Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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