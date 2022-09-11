Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
На протяжении тура с нами будет опытный водитель, для которого безопасная и комфортная езда — главное в поездке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, отправление автобуса в 7:00
Завершение: Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 21 экскурсию для 4 туристов
Добрый день. Меня зовут Александр. Я социальный антрополог и люблю познавать новые места, людей, культуры. Я посетил 47 стран и получаю удовольствие от того, когда помогаю людям открывать для себя страны, города, регионы. Я считаю, что путешествие — это самая лучшая инвестиция в себя, поэтому отправляюсь в трип при любой возможности.
Поездки со мной — это не сухие данные и исторические сведения, это интересные приключения с нескучной подачей информации, отличными историями и крутыми локациями.