Двухдневная экскурсионная программа с увеличенным временем в Жемчужине Карелии - горном парке 🌳 “Рускеала”. У вас будет возможность полюбоваться северными панорамами с высот, на которых мало кто бывал.

В этой программе мы собрали самые запоминающиеся природные объекты Карелии, которые объединены в три авторские экскурсии 🧭. Также мы увеличили время отдыха в горном парке “Рускеала”, добавили проживание в отелях на берегу озера и включили посещение лучших смотровых площадок региона. Приятным дополнением станет погружение в эпоху викингов в крупнейшем музее живой истории 📖 под открытым небом.