Приозерск. Крепость Кексгольм – Лахденпохья. Дегустация карельских бальзамов – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» –
Сортавала – залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом-музей «У Мастера» – парк "Бастионъ" - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства
Двухдневная экскурсионная программа с увеличенным временем в Жемчужине Карелии - горном парке 🌳 “Рускеала”. У вас будет возможность полюбоваться северными панорамами с высот, на которых мало кто бывал.
В этой программе мы собрали самые запоминающиеся природные объекты Карелии, которые объединены в три авторские экскурсии 🧭. Также мы увеличили время отдыха в горном парке “Рускеала”, добавили проживание в отелях на берегу озера и включили посещение лучших смотровых площадок региона. Приятным дополнением станет погружение в эпоху викингов в крупнейшем музее живой истории 📖 под открытым небом.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала
⬤ Сытные завтраки в отеле (кроме категории "Стандарт")
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Осмотр средневековой крепости Корела (снаружи)
⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Обзорная экскурсия по горному парку Рускеала с местным гидом
⬤ Увеличенное свободное время в парке
⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
⬤ Экскурсия в музей под открытым небом «Северная Фиваида» с местным гидом
⬤ Входные билеты в музей «Северная Фиваида»
⬤ Экскурсия в музей «У Мастера»
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Посещение природного парка Ваккосалми и горы Кухавуори (подъем на гору может быть отменен из-за погодных условий)
⬤ Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит
⬤ Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией: 550 р. /взр., 350 р. /дети до 16 л.
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р.
⬤ Входные билеты в музей Кронида Гоголева: 200 р. /взр. и 100 р. /дет.
⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.