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Карельские выходные. Рускеала и Сортавала

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Карельские выходные.

Рускеала и Сортавала
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 5 350 ₽ за человека

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Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала

Что вы увидите

  • Приозерск. Крепость Кексгольм – Лахденпохья. Дегустация карельских бальзамов – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» –
  • Сортавала – залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом-музей «У Мастера» – парк "Бастионъ" - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства
Двухдневная экскурсионная программа с увеличенным временем в Жемчужине Карелии - горном парке 🌳 “Рускеала”. У вас будет возможность полюбоваться северными панорамами с высот, на которых мало кто бывал.
В этой программе мы собрали самые запоминающиеся природные объекты Карелии, которые объединены в три авторские экскурсии 🧭. Также мы увеличили время отдыха в горном парке “Рускеала”, добавили проживание в отелях на берегу озера и включили посещение лучших смотровых площадок региона. Приятным дополнением станет погружение в эпоху викингов в крупнейшем музее живой истории 📖 под открытым небом.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала
  • ⬤ Сытные завтраки в отеле (кроме категории "Стандарт")
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Осмотр средневековой крепости Корела (снаружи)
  • ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Обзорная экскурсия по горному парку Рускеала с местным гидом
  • ⬤ Увеличенное свободное время в парке
  • ⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
  • ⬤ Экскурсия в музей под открытым небом «Северная Фиваида» с местным гидом
  • ⬤ Входные билеты в музей «Северная Фиваида»
  • ⬤ Экскурсия в музей «У Мастера»
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Посещение природного парка Ваккосалми и горы Кухавуори (подъем на гору может быть отменен из-за погодных условий)
  • ⬤ Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • ⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит
  • ⬤ Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией: 550 р. /взр., 350 р. /дети до 16 л.
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р.
  • ⬤ Входные билеты в музей Кронида Гоголева: 200 р. /взр. и 100 р. /дет.
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала
Карельские выходные. Рускеала и Сортавала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
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