Это насыщенное путешествие, которое охватывает все лучшие места Карелии: в первый день отправимся в первую столицу Руси — Старую Ладогу.



Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи — месту, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала.



Программа построена так, что вы можете выбирать: отправиться в музей живой истории эпохи викингов или в музей Кронида Гоголева, к Мраморному каньону или в зоопарк. Вы решаете, а мы все организуем!