Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Это насыщенное путешествие, которое охватывает все лучшие места Карелии: в первый день отправимся в первую столицу Руси — Старую Ладогу.
Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи — месту, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала.
Программа построена так, что вы можете выбирать: отправиться в музей живой истории эпохи викингов или в музей Кронида Гоголева, к Мраморному каньону или в зоопарк. Вы решаете, а мы все организуем!
Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи — месту, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала.
Программа построена так, что вы можете выбирать: отправиться в музей живой истории эпохи викингов или в музей Кронида Гоголева, к Мраморному каньону или в зоопарк. Вы решаете, а мы все организуем!
Ближайшие даты:
4
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00Завершение: Санкт-Петербург, Казанский собор, 23:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1187 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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