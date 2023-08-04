Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала

Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества

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Это насыщенное путешествие, которое охватывает все лучшие места Карелии: в первый день отправимся в первую столицу Руси — Старую Ладогу.

Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи — месту, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала.

Программа построена так, что вы можете выбирать: отправиться в музей живой истории эпохи викингов или в музей Кронида Гоголева, к Мраморному каньону или в зоопарк. Вы решаете, а мы все организуем!
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Ближайшие даты:
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанский собор, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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