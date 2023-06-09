Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей

Разгадать тайны загадочного лабиринта, взобраться на скалу Хийси и пройтись по пляжам Койонсаари

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Ответы на вопросы
Отправляемся в Карелию за живописными хвойными лесами, шумными водопадами, отвесными скалами и бесконечными просторами Ладоги.

Будем гулять по пустынным островам и наслаждаться единением с природой вдали от шума и забот мегаполисов, заглянем на аутентичную финскую ферму и познакомимся с её хозяйкой, увидим таинственные сейды и погадаем, зачем саамы соорудили лабиринт из камней.
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Карельский уикенд: северная природа, финский посёлок и ферма-музей
Ближайшие даты:
29
июл
12
авг
16
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Советуем надеть удобную обувь и теплую, непромокаемую одежду.

Возьмите с собой воду и перекус на первый день, не забудьте средства от насекомых и сидушки для пляжа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро "Озерки", 07:45 (Выборгское шоссе, 3, на остановке у "О’кея")
Завершение: Санкт-Петербург, метро «Озерки», 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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