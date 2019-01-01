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Католическое Рождество в Петербурге 2021

5
3 отзыва
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Католическое Рождество в Петербурге 2021
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Католическое Рождество в Петербурге 2021
Католическое Рождество в Петербурге 2021

Что вы увидите

  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая набережная
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Невский проспект
  • памятник Николаю I
  • памятник Екатерине Великой
  • Храм Святого Михаила
  • площадь Искусств
  • базилика Святой Екатерины Александрийской
  • костёл Лурдской Божией Матери
  • собор Святых Петра и Павла
  • многое другое
Эта волшебная вечерняя экскурсия ⛳ "Католическое Рождество в Петербурге 2020" в Сочельник связана с одним из самых главных христианских праздников – рождения во плоти Иисуса Христа. Решение праздновать Рождество Христово 25 декабря было принято в 431 году на Третьем Вселенском церковном соборе.
Только 24 декабря 2019, вечером, перед католическим Рождеством мы проводим эту интереснейшую экскурсию.
Мы совершим вечернее путешествие по Санкт-Петербургу - городу разных конфессий, разных вер. Со времени рождения города в нём проживали иностранцы, среди которых были и католики, и лютеране. Они строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, обучали, торговали. Неотъемлемой частью западноевропейской культуры стало празднование в Петербурге католического Рождества. Мы с Вами поговорим о главных атрибутах праздника – Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине.
В холодную пору нас согревает ожидание любимых праздников – Рождества и Нового года. Само торжество окутано атмосферой доброты и любви, чудес и воплощения желаний. Поэтому нам хочется хотя бы немного осчастливить своих туристов, для которых мы работаем всей душей и сердцем.
Традиционными элементами Рождества являются звезды, ангелочки, ёлочки и колокольчики. Нам хочется максимально подчеркнуть атмосферу Рождества всевозможными украшениями. Мы приготовили для всех туристов сюрприз! Вам предстоит написать свое самое заветное желание и попросить Ангела его исполнить в 2021 году.
Такое желание обязательно исполнится!
Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

План экскурсии 🧭 по Санкт - Петербургу перед Рождеством (католическим):

  • Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое.
  • Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов. Например, почему у католиков распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место, зачем подкладывать сено под белую скатерть на столе, зачем на рождественский венок вставлять четыре свечи.
  • Фото-остановки во время экскурсии предусмотрены в Коломне, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера, у храма Святого Михаила и на площади Искусств.
  • Побываете в католических и лютеранских храмах СПб - базилике Святой Екатерины Александрийской, костёле Лурдской Божией Матери, соборе Святых Петра и Павла.
  • Мы угостим всех рождественским имбирным печеньем и шведским глегом!
  • Окончание экскурсии в базилике Святой Екатерины (Невский проспект 32-34).
Научила бабушка меня,
Ангела-хранителя просить,
Веру в доброту его храня,

Под его защитой легче жить:

    «Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой…»
    Что входит
    • Транспортное и экскурсионное обслуживание
    • Остановки на маршруте
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 ул. Думская, д. 2
    Место завершения
    🏁 Невский проспект 32-34
    Католическое Рождество в Петербурге 2021
    Католическое Рождество в Петербурге 2021
    Католическое Рождество в Петербурге 2021

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    3 отзыва оставили туристы

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