Эта волшебная вечерняя экскурсия ⛳ "Католическое Рождество в Петербурге 2020" в Сочельник связана с одним из самых главных христианских праздников – рождения во плоти Иисуса Христа. Решение праздновать Рождество Христово 25 декабря было принято в 431 году на Третьем Вселенском церковном соборе.

Только 24 декабря 2019, вечером, перед католическим Рождеством мы проводим эту интереснейшую экскурсию.

Мы совершим вечернее путешествие по Санкт-Петербургу - городу разных конфессий, разных вер. Со времени рождения города в нём проживали иностранцы, среди которых были и католики, и лютеране. Они строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, обучали, торговали. Неотъемлемой частью западноевропейской культуры стало празднование в Петербурге католического Рождества. Мы с Вами поговорим о главных атрибутах праздника – Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине.

В холодную пору нас согревает ожидание любимых праздников – Рождества и Нового года. Само торжество окутано атмосферой доброты и любви, чудес и воплощения желаний. Поэтому нам хочется хотя бы немного осчастливить своих туристов, для которых мы работаем всей душей и сердцем.

Традиционными элементами Рождества являются звезды, ангелочки, ёлочки и колокольчики. Нам хочется максимально подчеркнуть атмосферу Рождества всевозможными украшениями. Мы приготовили для всех туристов сюрприз! Вам предстоит написать свое самое заветное желание и попросить Ангела его исполнить в 2021 году.

Такое желание обязательно исполнится!

Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

План экскурсии 🧭 по Санкт - Петербургу перед Рождеством (католическим):

Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое.

Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов. Например, почему у католиков распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место, зачем подкладывать сено под белую скатерть на столе, зачем на рождественский венок вставлять четыре свечи.

Фото-остановки во время экскурсии предусмотрены в Коломне, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера, у храма Святого Михаила и на площади Искусств.

Побываете в католических и лютеранских храмах СПб - базилике Святой Екатерины Александрийской, костёле Лурдской Божией Матери, соборе Святых Петра и Павла.

Мы угостим всех рождественским имбирным печеньем и шведским глегом!

Окончание экскурсии в базилике Святой Екатерины (Невский проспект 32-34).

Научила бабушка меня,

Ангела-хранителя просить,

Веру в доброту его храня,

Под его защитой легче жить:

«Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой…»