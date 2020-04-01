Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

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Посетить места съемок культовых фильмов и узнать интересные факты о съемках, режиссерах и актерах

Макс
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Макс – ваш гид
Город на Неве увековечили великие писатели, его роскошество запечатлели выдающиеся художники, о нем слагались песни и стихи — неудивительно, что Петербург пользовался популярностью у великих режиссеров.

Мы проедем по центру и увидим локации, где снимали свои картины Эльдар Рязанов и Алексей Балабанов, где прогуливались герои Абдулова, Виталия Соломина и Евгения Цыганова.
900 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на Сенной площади
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Кино-Петербург
Кино-Петербург

Что вас ожидает

Камера! Мотор!
В моем архиве более 700 картин всех киностудий страны, снятых в любимом городе. Я поделюсь удивительными фактами, которые вы не найдете в интернете и покажу кадры из фильмов и подборки старинных фотографий. Проезжая по центральным улицам, мы вспомним культовые кинокартины: «Ирония судьбы или с легким паром», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Зимняя вишня», «Золотая мина», «Дети как дети», «Свет в окне», «Гений». Вы узнаете, чем понравился местным «Питер ФМ», вспомните фильмы Алексея Учителя и роли легендарной актрисы Маргариты Сергеечевой. Я покажу места, по которым ходил Данила Багров, расскажу об одном памятном детском фильме и о том, как в Питере снимали в Москву. Вас ждут дома, рестораны, гостиницы, крыши, где бывали любимые герои, а также — разбор сцен погони и смешных киноляпов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, по пути мы делаем 3-4 остановки
  • Если у вас организованная группа, можно провести экскурсию на микроавтобусе, вместительностью 7/15/20/45 пассажиров. Подробности уточняйте у гида.
  • Есть возможность организовать индивидуальную экскурсию на легковом автомобиле Мерседес-Бенц E 200 с расширенной программой. Подробности уточняйте у гида.
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург
Кино-Петербург

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Сенной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Макс
Макс
Коренной ленинградец, филолог, историк, библиофил, блогер — человек, знающий каждый уголок Петербурга от центра до новостроек. Кладезь знаний. Экскурсии по Петербургу — мое хобби. Любые темы для обсуждения — от Петра до Достоевского, от Довлатова до наших дней.
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