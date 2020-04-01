Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Камера! Мотор!

В моем архиве более 700 картин всех киностудий страны, снятых в любимом городе. Я поделюсь удивительными фактами, которые вы не найдете в интернете и покажу кадры из фильмов и подборки старинных фотографий. Проезжая по центральным улицам, мы вспомним культовые кинокартины: «Ирония судьбы или с легким паром», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Зимняя вишня», «Золотая мина», «Дети как дети», «Свет в окне», «Гений». Вы узнаете, чем понравился местным «Питер ФМ», вспомните фильмы Алексея Учителя и роли легендарной актрисы Маргариты Сергеечевой. Я покажу места, по которым ходил Данила Багров, расскажу об одном памятном детском фильме и о том, как в Питере снимали в Москву. Вас ждут дома, рестораны, гостиницы, крыши, где бывали любимые герои, а также — разбор сцен погони и смешных киноляпов!