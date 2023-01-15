Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Этот увлекательный маршрут посвящен зданиям и людям, театру и кино! Гуляя по проспектам и улочкам Петроградки, вы узнаете, как «деревянный дальний район» превратился в нечто новое, элитное и модное. Услышите о знаменитых аристократах, музыкантах и балерине. А во второй части экскурсии прикоснетесь к магии кино в музее и на территории «Ленфильма».

Описание

Что вас ожидает

Судьба и судьбы Петроградки

Это путешествие в прошлое пройдет среди особняков и доходных домов в стиле модерн. Вы полюбуетесь пышной Соборной мечетью, романтическим особняком Матильды Кшесинской с башнями и изысканным домом Лидваля. На этом фоне оживут истории района. Вы разберетесь, почему место, с которого начинался Петербург, не стало его центром. Услышите о внезапном развитии Петроградки и о ее новых именитых жителях в начале 20 века.

По следам театра и кино

Финальная часть маршрута — уголок города, где появился театр-сад-кафешантан Аквариум. В нем прошли первые в России кинопоказ и конкурс красоты. Вы перенесетесь в те дни, когда в Аквариуме выступали звезды полусвета, и вспомните эпатажного Феликса Юсупова.

После эпохи НЭПа здесь же открылась киностудия «Ленфильм». На экскурсии вы посетите ее: штатные гиды расскажут о пути Ленфильма, о легендах и байках съемочного процесса. Покажут декорации, комнату Шерлока Холмса, трон Екатерины II и гараж с ретро-автомобилями.

Организационные детали