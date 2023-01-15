Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны

Экскурсия для любителей кино и нестандартных городских маршрутов

Этот увлекательный маршрут посвящен зданиям и людям, театру и кино! Гуляя по проспектам и улочкам Петроградки, вы узнаете, как «деревянный дальний район» превратился в нечто новое, элитное и модное. Услышите о знаменитых аристократах, музыкантах и балерине. А во второй части экскурсии прикоснетесь к магии кино в музее и на территории «Ленфильма».
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
Киностудия «Ленфильм» и секреты Петроградской стороны
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Описание

Что вас ожидает

Судьба и судьбы Петроградки

Это путешествие в прошлое пройдет среди особняков и доходных домов в стиле модерн. Вы полюбуетесь пышной Соборной мечетью, романтическим особняком Матильды Кшесинской с башнями и изысканным домом Лидваля. На этом фоне оживут истории района. Вы разберетесь, почему место, с которого начинался Петербург, не стало его центром. Услышите о внезапном развитии Петроградки и о ее новых именитых жителях в начале 20 века.

По следам театра и кино

Финальная часть маршрута — уголок города, где появился театр-сад-кафешантан Аквариум. В нем прошли первые в России кинопоказ и конкурс красоты. Вы перенесетесь в те дни, когда в Аквариуме выступали звезды полусвета, и вспомните эпатажного Феликса Юсупова.

После эпохи НЭПа здесь же открылась киностудия «Ленфильм». На экскурсии вы посетите ее: штатные гиды расскажут о пути Ленфильма, о легендах и байках съемочного процесса. Покажут декорации, комнату Шерлока Холмса, трон Екатерины II и гараж с ретро-автомобилями.

Организационные детали

  • Экскурсию в музее «Ленфильма» проводят штатные гиды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей:
    — взрослые (граждане РФ и СНГ) — 370 руб.
    — иностранные граждане — 550 руб.
    — школьники/студенты/пенсионеры — 270 руб.
    — блокадники, инвалиды I и II группы, дети до 6 лет — бесплатно
  • Обратите внимание: Ленфильм — киностудия со сложным режимом, поэтому посещение съемочных павильонов возможно очень редко. Кроме того, киностудию могут внезапно закрыть из-за проведения мероприятий.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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