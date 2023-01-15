Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Это путешествие в прошлое пройдет среди особняков и доходных домов в стиле модерн. Вы полюбуетесь пышной Соборной мечетью, романтическим особняком Матильды Кшесинской с башнями и изысканным домом Лидваля. На этом фоне оживут истории района. Вы разберетесь, почему место, с которого начинался Петербург, не стало его центром. Услышите о внезапном развитии Петроградки и о ее новых именитых жителях в начале 20 века.
Финальная часть маршрута — уголок города, где появился театр-сад-кафешантан Аквариум. В нем прошли первые в России кинопоказ и конкурс красоты. Вы перенесетесь в те дни, когда в Аквариуме выступали звезды полусвета, и вспомните эпатажного Феликса Юсупова.
После эпохи НЭПа здесь же открылась киностудия «Ленфильм». На экскурсии вы посетите ее: штатные гиды расскажут о пути Ленфильма, о легендах и байках съемочного процесса. Покажут декорации, комнату Шерлока Холмса, трон Екатерины II и гараж с ретро-автомобилями.