Кирилл проводит ещё 13 экскурсий

Что вас ожидает

Десятки стен, героев и сюжетов

Вы обнаружите картины на разные темы: строительство кораблей и покорение космоса, победа над Наполеоном и даже спасение морских черепах. «Герои» моей экскурсии — полководцы и скейтеры, банкиры и программисты. В петроградских скверах увековечены и персонажи петербургской повседневности, и знаменитости. Вы узнаете, где жил автор музыки к «Служебному роману» и «Иронии судьбы», «повстречаетесь» с Даниилом Хармсом и даже Сальвадором Дали. Брандмауэр у дома на Каменноостровском расскажет, как Шостакович сочинял здесь «Ленинградскую симфонию». Подняв взгляд выше, вы заметите, что стена пронизана лучом зенитного прожектора, а в нем — памятник женщинам, бойцам противовоздушной обороны, на той самой высоте, где ленинградки караулили зажигательные бомбы.

От эскиза до воплощения

Декорирование высоких стен называют арт-альпинизмом. Вы узнаете, каких усилий и ресурсов стоит украшение каждого брандмауэра. Мы обсудим, участвуют ли горожане в выборе сюжетов, и какие жаркие споры разгораются вокруг них, какие курьёзы случаются. Например, я расскажу о том, как художники допустили (а затем исправили) нелепейшую ошибку при создании граффити-портрета одного футбольного тренера. Или о том, какие ритуалы есть у курсантов Военно-космической академии, где стены украшены портретами астрономов. За каждой уличной картиной стоит своя история создания, с ними я вас и познакомлю.