День 1Отправление из Санкт-ПетербургаОт Казанского собора. Рассадка в автобусе 🚌 свободная, начало посадки в 07:00. По пути Вас ждёт трассовая экскурсия ⛳ гида об истории 📖 Санкт-Петербурга, Карелии, где Вы узнаете не только что общего между ними, но много нового о истории, достопримечательностях 🏛️, мифах и легендах тех мест которые будем проезжать. Посещение Александро -Свирского мужского монастыряСегодня монастырь возрождается и за последние годы просто преобразился на глазах — идёт восстановление храмов, обретение святынь и вместе с храмами возрождается тот удивительный дух, которым обладал основатель монастыря преподобный Александр Свирский. В этом удивительном месте будет возможность вкусно пообедать (по желанию, дополнительная плата)Подъём на гору СампоС этой видовой точки открываются потрясающие виды на красоты Карелии. Ходит поверие, что на вершине горы ⛰️ в давние времена люди загадывали желания и у многих оно исполнялось, ведь Сампо в карельской мифологии — волшебный предмет с магической силойКурорт Марциальные воды и церковь ⛪ апостола ПетраМы посетим первый Российский курорт, основанный Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Каждый сможет попробовать целебной воды и услышать рассказ почему именно здесь был основан курорт. Для дегустации воды рекомендуем взять в дорогу кружки/стаканчикиЭкскурсия к водопаду КивачВодопад был воспет самим поэтом Державиным. На месте Вы сможете насладиться мощью самого большого равнинного водопада, а также увидеть знаменитые Карельские березы. Посетите Музей 🖼 Природы, где представлены представители флоры и фауны Карельского перешейка. Прибытие в ПетрозаводскВечером мы увидим столицу Карелии — Петрозаводск, где нам предстоит переночевать. Город 🏙️ знаменит не только архитектурными достопримечательностями, которые мы также увидим утром следующего дня. Заселение в отельПосле всех экскурсий мы отправляемся в отель 🏨. Все наши отели только с удобствами (душ/туалет) в номерах. Ужин (по желанию, за доплату). День 2Отправление из Петрозаводска на остров 🏝️ Кижи на судне типа «Комета» или скоростных катерахВремя в пути в одну сторону примерно 1, 5 часа. Во время этого водного путешествия Вы проплывёте по одному из самых красивых 🤩 озер севера — Онежскому озеру и окажетесь в одном из самых знаменитых мест Карелии — на острове Кижи. Экскурсия по островуОбзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждёт незабываемое знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Две старинные церкви и колокольня бывшего Кижского погоста представляют собой неповторимый архитектурный ансамбль. Возвращение в ПетрозаводскПосле прибытие в город, у вас будет около 3-х часов для того, чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине, 20 минут на автобусе, или 30-40 минут пешком через центр города), а также поужинать в одном из многочисленных кафе и ресторанов. (Возможно остаться ещё на ночь, дополнительно заказав номер в гостинице, по желанию)Отправление в Санкт-ПетербургПосле насыщенного экскурсионного дня Вас ждёт дорога в Санкт-Петербург на ночном поезде 🚂. Приобрести билеты 🎫 на поезд Вы можете самостоятельно, либо через нашего менеджера, с предоставлением паспортных данных. Прибытие в Санкт-Петербург на Ладожский вокзалПрибытие на вечернем поезде «Ласточка». Время отправления из Петрозаводска 18:00, прибытие в СПб на Ладожский вокзал 22:55. Возможно отправление из Петрозаводска на ночном поезде № 11А Петрозаводск — Санкт-Петербург (отправление в 23:20, прибытие в Санкт-Петербург в 06:20 на следующий день).