На Волковском кладбище есть примечательное место — «Литераторские мостки».
По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.
Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.
Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Некрополь «Литераторские мостки»
Здесь покоится добрая половина наших классиков. Мы будем говорить о всех несогласных с царским режимом: о писателях, публицистах, революционерах и народовольцах. Вы узнаете:
- почему Тургенев и Салтыков-Щедрин завещали похоронить себя именно здесь — недалеко от Белинского,
- почему цензура так боялась тех, кто властвовал над умами,
- как кладбище для бедняков превратилось в некрополь для писателей, учёных, путешественников, архитекторов и актёров,
- почему Екатерина II называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва,
- почему, чтобы произнести речь на могиле Тургенева, её нужно было заранее согласовать в цензурном комитете,
- где могла бы быть нормальная могила Ленина,
- почему на кладбище устраивали митинги и многое другое!
После шумного города вы сможете выдохнуть и вдохновиться на чтение литераторов несогласного периода.
Организационные детали
Если хотите, возьмите цветы, чтобы оставить их у места погребения любимого писателя или поэта. Полный список вы можете найти в интернете.
в понедельник в 15:30, во вторник в 14:00, в среду в 12:30 и 15:30, в пятницу и субботу в 14:30, в воскресенье в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Расстанная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:30, во вторник в 14:00, в среду в 12:30 и 15:30, в пятницу и субботу в 14:30, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я переехал в Петербург в 2010 г. из Владимира. Около семи лет назад начал проводить авторские экскурсии. Обычно мои маршруты рождались в тех местах, где я жил сам. У меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Станислав
20 окт 2024
Все понравилось
Оксана
12 окт 2024
С большим интересом прогулялись с Сергеем по некрополю, я, как филолог, наслаждалась отличной речью нашего гида, бережно относящегося к истории и личностям великих людей, о которых он нам со знанием
А
Александр
4 окт 2024
Просто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейший и интересный рассказ. Однозначно, рекомендую!
Ирина
27 сен 2024
Сергей - замечательный рассказчик и экскурсовод. Время пролетело на "Литераторских мостках" незаметно, рассказ был очень познавательным. Человек общительный, с широким кругозором и хорошей академической подготовкой.
Смело берите его экскурсии, будете довольны!
Смело берите его экскурсии, будете довольны!
Д
Дарина
14 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о писателях. Материал подавался в простой и понятной форме, так что эта экскурсия будет интересна даже тем, кто не сильно погружен в тему литературы. Очень рекомендую!
П
Приходченко
2 сен 2024
Отличная экскурсия. Много впечатлений. Замечательный экскурсовод. Рекомендую 👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Завтра в 11:00
27 окт в 11:00
16061 285₽ за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
28 окт в 10:00
3 450₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСмоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
28 окт в 13:00
30 окт в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.