Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе

Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
На Волковском кладбище есть примечательное место — «Литераторские мостки».

По сути, это музей под открытым небом: здесь захоронены выдающиеся писатели, учёные и другие деятели.

Гуляя среди старинных надгробий со скульптурами, мы обсудим оппозиционные взгляды Радищева, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Блока и других «вольнодумцев» и их взаимоотношения с властью.
5
6 отзывов
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки» в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Некрополь «Литераторские мостки»

Здесь покоится добрая половина наших классиков. Мы будем говорить о всех несогласных с царским режимом: о писателях, публицистах, революционерах и народовольцах. Вы узнаете:

  • почему Тургенев и Салтыков-Щедрин завещали похоронить себя именно здесь — недалеко от Белинского,
  • почему цензура так боялась тех, кто властвовал над умами,
  • как кладбище для бедняков превратилось в некрополь для писателей, учёных, путешественников, архитекторов и актёров,
  • почему Екатерина II называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва,
  • почему, чтобы произнести речь на могиле Тургенева, её нужно было заранее согласовать в цензурном комитете,
  • где могла бы быть нормальная могила Ленина,
  • почему на кладбище устраивали митинги и многое другое!

После шумного города вы сможете выдохнуть и вдохновиться на чтение литераторов несогласного периода.

Организационные детали

Если хотите, возьмите цветы, чтобы оставить их у места погребения любимого писателя или поэта. Полный список вы можете найти в интернете.

в понедельник в 15:30, во вторник в 14:00, в среду в 12:30 и 15:30, в пятницу и субботу в 14:30, в воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Расстанная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:30, во вторник в 14:00, в среду в 12:30 и 15:30, в пятницу и субботу в 14:30, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Станислав
20 окт 2024
Все понравилось
Оксана
12 окт 2024
С большим интересом прогулялись с Сергеем по некрополю, я, как филолог, наслаждалась отличной речью нашего гида, бережно относящегося к истории и личностям великих людей, о которых он нам со знанием
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дела и пониманием рассказывал. Порадовала его тактично и очень вежливая реакция на не совсем адекватные выпады "государственного" экскурсовода. Спасибо за экскурсию, с удовольствием присоединимся к Сергею и в других его предложениях

А
4 окт 2024
Просто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейший и интересный рассказ. Однозначно, рекомендую!
Просто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейшийПросто великолепная экскурсия! Сергей - знающий и глубоко погруженный в тему человек. Около каждой могилы подробнейший
Ирина
27 сен 2024
Сергей - замечательный рассказчик и экскурсовод. Время пролетело на "Литераторских мостках" незаметно, рассказ был очень познавательным. Человек общительный, с широким кругозором и хорошей академической подготовкой.
Смело берите его экскурсии, будете довольны!
Д
14 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о писателях. Материал подавался в простой и понятной форме, так что эта экскурсия будет интересна даже тем, кто не сильно погружен в тему литературы. Очень рекомендую!
П
2 сен 2024
Отличная экскурсия. Много впечатлений. Замечательный экскурсовод. Рекомендую 👍
Отличная экскурсия. Много впечатлений. Замечательный экскурсовод. Рекомендую 👍

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