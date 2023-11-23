Классический Петербург
Экскурсионная программа тура сделана так, что за 5 дней Вы увидите главные достопримечательности города, а также посетите дворцы Царского села и Петергофа.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в отель, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в отель, бесплатно.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю).
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно:
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Отъезд
Завтрак.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).
Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600).
Проживание
Стоимость экскурсионного пакета без проживания - 12 100 руб. /чел.
Тур предполагает проживание в гостинице (при выборе пакета с проживанием).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Стоимость тура на 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
4н
4н
4н
18.10.23
17900
18300
21700
25.10.23
19100
18750
23500
01.11.23
19600
19000
24300
08.11.23-20.12.23
17900
18300
21700
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
4н
4н
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23 - 25.10.23
18500
23700
18900
24700
19700
19700
26100
01.11.23
18600
23900
19000
24900
19800
19800
26350
08.11.23 - 27.03.24
18500
23700
18900
24700
19700
19700
26100
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
4н
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23
18900
19100
24100
20700
20300
27700
25.10.23
19300
19600
24900
21200
20800
28700
01.11.23
19800
20200
25900
21850
21450
30000
08.11.23 - 20.12.23
18900
19100
24100
20700
20300
27700
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Стандартный МТК (18м)
Комфорт МК
4н
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23
20000
25500
20500
19700
19400
26600
25.10.23 - 01.11.23
20500
26300
20900
20100
19900
27300
08.11.23 - 20.12.23
19500
24700
20100
19300
18900
25900
Азимут 4*. Номер Смарт стандарт, завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
18.10.23
20200
25200
25.10.23
20350
25450
01.11.23
20600
25900
08.11.23 - 20.12.23
19500
23700
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухуровневая студия
4н
4н
4н
18.10.23
17100
16300
20500
25.10.23
17800
16800
21700
01.11.23
18500
17300
22900
08.11.23-20.12.23
16900
16100
19900
17.01.24-14.02.23
17100
16300
20500
21.02.24
18150
17050
22300
28.02.24 - 20.03.23
17100
16300
20500
27.03.24 - 17.04.23
17900
16900
21900
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Бизнес
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23
17700
23100
18500
17900
22900
25.10.23
18300
24400
18900
18200
23000
01.11.23
18900
25700
19300
18500
23100
08.11.23-20.12.23
16900
21700
17900
17500
22100
17.01.24-14.02.24
17100
21900
18100
17700
22700
21.02.24
17700
23250
18700
18000
23300
28.02.24
17100
19900
18100
17700
22700
06.03.24
17700
22750
18700
18000
23300
13.03.24
17100
19900
18100
17700
22700
20.03.24
17600
21450
18450
17950
22950
27.03.24
19100
26100
19500
18700
23700
03.04.24-17.04.24
17900
23700
18900
18100
23500
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Номер Смарт плюс, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
18.10.23 - 20.12.23
18500
17900
23100
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
18.10.23
19700
26100
21100
23100
27900
25.10.23
19550
25750
21100
22350
27700
01.11.23
19250
24900
21250
20250
27350
08.11.23-20.12.23
18900
24900
19900
21900
26500
17.01.24-20.03.24
18900
24900
19900
21900
26500
27.03.24
19100
24700
21100
20100
27100
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
4н
4н
18.10.23 - 25.10.23
20100
25900
01.11.23
20200
26150
08.11.23 - 20.12.23
18300
22500
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Классик (стандарт)
Джуниор Сюит
18.10.23-25.10.23
20100
22700
21500
20500
28100
01.11.23
20250
22850
21650
20650
28400
08.11.23-20.12.23
20100
22700
21500
20500
28100
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
4н
4н
4н
4н
18.10.23
20500
20000
19500
26200
25.10.23 - 01.11.23
20900
20300
19900
26900
08.11.23 - 20.12.23
20100
19700
19100
25500
Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный Форт
Стандартный с видом на Неву
Делюкс с видом на Неву
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23
19900
27700
22500
-
26500
24000
25.10.23 - 01.11.23
20700
29300
23300
-
27100
24500
08.11.23 - 20.12.23
19100
26100
21700
-
25900
23500
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Студия (быв. Стандарт)
4н
4н
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23-25.10.23
20100
27500
20900
28900
21700
21300
30500
01.11.23
20250
27750
21050
29200
21850
21450
30800
08.11.23 - 20.12.23
20100
27500
20900
28900
21700
23500
30500
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23
20500
26700
21500
20500
28700
25.10.23 - 01.11.23
21500
28700
23100
21700
32100
08.11.23 - 14.02.24
18100
22100
19500
19100
24700
21.02.24
20650
27050
22200
21050
30250
28.02.24
18700
22900
19700
19300
25500
06.03.24
20800
27250
22250
21100
30450
13.03.24
18700
22900
19700
19300
25500
20.03.24 - 27.03.24
21500
28700
23100
21700
32100
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23 - 20.12.23
21700
25700
22700
22500
27700
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Полулюкс
4н
4н
4н
4н
4н
18.10.23-25.10.23
23900
31100
28900
27300
41100
01.11.23
24100
31450
29200
27550
41600
08.11.23 - 27.03.24
23900
31100
28900
27300
41100
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), стандартный номер,завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
18.10.23 - 24.01.24
25100
33700
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), номерстандарт, завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
18.10.23-25.10.23
28100
28300
37500
01.11.23
28350
28550
37900
08.11.23 - 20.12.23
28100
28300
37500
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
- Индивидуальный трансфер аэропорт – отель
- Трансфер по завершению тура в аэропорт/вокзал/отель
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс. посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. - 800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) - 900 руб. взр., 700 руб. шк. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб. взр., 750 руб. шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.
- Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. - 800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.
- Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) - 900 руб. взр., 700 руб. шк.
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб. взр., 750 руб. шк.
- Экскурсия на крышу Петербурга - 900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 550 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 550 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 250 руб.
- Если выбран пакет без проживания, где происходит встреча?
При выборе экскурсионного пакета без проживания гид будет ждать вас в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.