Классический Петербург. Осень и зима
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Классический Петербург

5
3 отзыва
Тур "Классический Петербург" - прекрасный вариант для первого знакомства с городом.

Экскурсионная программа тура сделана так, что за 5 дней Вы увидите главные достопримечательности города, а также посетите дворцы Царского села и Петергофа.
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
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Что вас ожидает:

Великолепные дворцы
Великолепные дворцы
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Дворцы, парадные залы и парки погрузят нас в атмосферу прошлых веков
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Помимо основного расписания, в туре есть большой выбор дополнительных экскурсий на любой вкус

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.).

Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
2 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
3 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
4 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно:

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
5 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Отъезд

Завтрак.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).

Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:

Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600).

Проживание

Стоимость экскурсионного пакета без проживания - 12 100 руб. /чел.

Тур предполагает проживание в гостинице (при выборе пакета с проживанием).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Стоимость тура на 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

18.10.23

17900

18300

21700

25.10.23

19100

18750

23500

01.11.23

19600

19000

24300

08.11.23-20.12.23

17900

18300

21700

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

18.10.23 - 25.10.23

18500

23700

18900

24700

19700

19700

26100

01.11.23

18600

23900

19000

24900

19800

19800

26350

08.11.23 - 27.03.24

18500

23700

18900

24700

19700

19700

26100

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

18.10.23

18900

19100

24100

20700

20300

27700

25.10.23

19300

19600

24900

21200

20800

28700

01.11.23

19800

20200

25900

21850

21450

30000

08.11.23 - 20.12.23

18900

19100

24100

20700

20300

27700

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Стандартный МТК (18м)

Комфорт МК

18.10.23

20000

25500

20500

19700

19400

26600

25.10.23 - 01.11.23

20500

26300

20900

20100

19900

27300

08.11.23 - 20.12.23

19500

24700

20100

19300

18900

25900

Азимут 4*. Номер Смарт стандарт, завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

18.10.23

20200

25200

25.10.23

20350

25450

01.11.23

20600

25900

08.11.23 - 20.12.23

19500

23700

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухуровневая студия

18.10.23

17100

16300

20500

25.10.23

17800

16800

21700

01.11.23

18500

17300

22900

08.11.23-20.12.23

16900

16100

19900

17.01.24-14.02.23

17100

16300

20500

21.02.24

18150

17050

22300

28.02.24 - 20.03.23

17100

16300

20500

27.03.24 - 17.04.23

17900

16900

21900

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Бизнес

18.10.23

17700

23100

18500

17900

22900

25.10.23

18300

24400

18900

18200

23000

01.11.23

18900

25700

19300

18500

23100

08.11.23-20.12.23

16900

21700

17900

17500

22100

17.01.24-14.02.24

17100

21900

18100

17700

22700

21.02.24

17700

23250

18700

18000

23300

28.02.24

17100

19900

18100

17700

22700

06.03.24

17700

22750

18700

18000

23300

13.03.24

17100

19900

18100

17700

22700

20.03.24

17600

21450

18450

17950

22950

27.03.24

19100

26100

19500

18700

23700

03.04.24-17.04.24

17900

23700

18900

18100

23500

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Номер Смарт плюс, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

18.10.23 - 20.12.23

18500

17900

23100

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

18.10.23

19700

26100

21100

23100

27900

25.10.23

19550

25750

21100

22350

27700

01.11.23

19250

24900

21250

20250

27350

08.11.23-20.12.23

18900

24900

19900

21900

26500

17.01.24-20.03.24

18900

24900

19900

21900

26500

27.03.24

19100

24700

21100

20100

27100

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

18.10.23 - 25.10.23

20100

25900

01.11.23

20200

26150

08.11.23 - 20.12.23

18300

22500

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный

Классик (стандарт)

Джуниор Сюит

18.10.23-25.10.23

20100

22700

21500

20500

28100

01.11.23

20250

22850

21650

20650

28400

08.11.23-20.12.23

20100

22700

21500

20500

28100

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Комфорт

18.10.23

20500

20000

19500

26200

25.10.23 - 01.11.23

20900

20300

19900

26900

08.11.23 - 20.12.23

20100

19700

19100

25500

Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Стандартный Форт

Стандартный с видом на Неву

Делюкс с видом на Неву

18.10.23

19900

27700

22500

-

26500

24000

25.10.23 - 01.11.23

20700

29300

23300

-

27100

24500

08.11.23 - 20.12.23

19100

26100

21700

-

25900

23500

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия (быв. Стандарт)

18.10.23-25.10.23

20100

27500

20900

28900

21700

21300

30500

01.11.23

20250

27750

21050

29200

21850

21450

30800

08.11.23 - 20.12.23

20100

27500

20900

28900

21700

23500

30500

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

18.10.23

20500

26700

21500

20500

28700

25.10.23 - 01.11.23

21500

28700

23100

21700

32100

08.11.23 - 14.02.24

18100

22100

19500

19100

24700

21.02.24

20650

27050

22200

21050

30250

28.02.24

18700

22900

19700

19300

25500

06.03.24

20800

27250

22250

21100

30450

13.03.24

18700

22900

19700

19300

25500

20.03.24 - 27.03.24

21500

28700

23100

21700

32100

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

18.10.23 - 20.12.23

21700

25700

22700

22500

27700

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Полулюкс

18.10.23-25.10.23

23900

31100

28900

27300

41100

01.11.23

24100

31450

29200

27550

41600

08.11.23 - 27.03.24

23900

31100

28900

27300

41100

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), стандартный номер,завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

18.10.23 - 24.01.24

25100

33700

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), номерстандарт, завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

18.10.23-25.10.23

28100

28300

37500

01.11.23

28350

28550

37900

08.11.23 - 20.12.23

28100

28300

37500

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

А-отель Фонтанка 3

4 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.

Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.

На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
  • Индивидуальный трансфер аэропорт – отель
  • Трансфер по завершению тура в аэропорт/вокзал/отель
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс. посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. - 800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс. экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) - 900 руб. взр., 700 руб. шк. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб. взр., 750 руб. шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» - 500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.
  • Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. - 800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.
  • Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) - 900 руб. взр., 700 руб. шк.
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб. взр., 750 руб. шк.
  • Экскурсия на крышу Петербурга - 900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1550 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 550 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 550 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 250 руб.

Если выбран пакет без проживания, где происходит встреча?

При выборе экскурсионного пакета без проживания гид будет ждать вас в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
23 ноя 2023
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер БС Юля Антропова, за что ей большое спасибо.
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер
С
22 ноя 2023
Прекрасный тур! Несмотря на хмурую погоду Питер очень понравился, экскурсии прошли на отлично, гид Елена на высоте, спасибо огромное 🔥
Л
10 ноя 2023
Не смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут как раз длинные выходные, все совпало! Тур очень насыщенный, но не перегружен. Впечатлений море! Надеюсь, гостям нашего города также понравилось! А чтобы полностью погрузиться я взяла тур с проживанием. Все быстро обсудили, выбрали отель в центре Невского проспекта, оформили документы. Организаторы поддерживали связь до окончания тура. В общем, организация на самом высшем уровне! Спасибо!
Не смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут какНе смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут какНе смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут как

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