Прогулка по центральной улице нетуристического Петербурга

Улица второго ряда.

Коломенская, название ее было долго неблагозвучным – Болотная. (А как назвать? Если кругом болота).

Среди построек на этой улице – почти ни одного шедевра.

Архитекторы – хорошие технические мастера, строят добротно, но без изысков.

Зачем же туда идти? Неужели в Петербурге нечего больше посмотреть? Красоты закончились?

Но ведь тем и привлекательней. Отправиться в путешествие по улице, где не ходит нога туриста, честно говоря, сюда и не каждый местный житель долетает.

Но почитав историю, посмотрев по сторонам, погуляв по дворам, принюхавшись к проходным и надышавшись этим уличным ароматом, начинаешь постепенно приближаться к ощущению ее очаровательности и какой-то трогательности.

Здесь рождались будущие знаменитости, умирали великие.

Назовем лишь некоторые имена: Лев Гумилев, Миль Балакирев, Лидия Чуковская, Глеб Кржижановский, Наталья Пивоварова.

Да, они все участники прогулки по улице второго ряда. Так что…

Приглашаю вас на Коломенскую.