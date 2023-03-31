Индивидуальная пешеходная экскурсия по улице второго ряда в Санкт-Петербурге
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по центральной улице нетуристического Петербурга
Улица второго ряда.
Коломенская, название ее было долго неблагозвучным – Болотная. (А как назвать? Если кругом болота).
Среди построек на этой улице – почти ни одного шедевра.
Архитекторы – хорошие технические мастера, строят добротно, но без изысков.
Зачем же туда идти? Неужели в Петербурге нечего больше посмотреть? Красоты закончились?
Но ведь тем и привлекательней. Отправиться в путешествие по улице, где не ходит нога туриста, честно говоря, сюда и не каждый местный житель долетает.
Но почитав историю, посмотрев по сторонам, погуляв по дворам, принюхавшись к проходным и надышавшись этим уличным ароматом, начинаешь постепенно приближаться к ощущению ее очаровательности и какой-то трогательности.
Здесь рождались будущие знаменитости, умирали великие.
Назовем лишь некоторые имена: Лев Гумилев, Миль Балакирев, Лидия Чуковская, Глеб Кржижановский, Наталья Пивоварова.
Да, они все участники прогулки по улице второго ряда. Так что…
Приглашаю вас на Коломенскую.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломенская ул. , д. 1 возле мемориальной доски Л. НЗавершение: Коломенская ул. , 44
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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