Елена проводит ещё 2 экскурсии

Увлекательная прогулка по старинному району с богатым прошлым

Елена
Елена – Гид из Санкт-Петербурга
Современный Лиговский проспект — шумная городская магистраль с большим торговым центром у вокзала.

Но таким он был не всегда! Вы погрузитесь в Лиговку разных эпох и узнаете, как менялся облик района на протяжении истории 📖.

А также заглянете во двор дома Перцова и погуляете по живописному саду Сан-Галли!
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 650 ₽ за экскурсию

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Колорит Лиговки
Колорит Лиговки

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Лиговка — один из самых самобытных исторических районов Петербурга. Вы узнаете, кто населял его в разные времена, как выглядела площадь Восстания до революции и чем было знаменито место напротив нынешней гостиницы «Октябрьская». Кроме того, я расскажу о потерянных храмах и поясню, откуда пошло выражение «гопники с Лиговки».

Дом Перцова, модерн и не только
Вы заглянете во двор старинного дома Перцова и отыщете в нем приметы петербургского модерна. В саду Сан-Галли услышите, почему рабочие чугунолитейного и механического заводов никогда не бастовали и какой фонтан ⛲ ранее украшал дворик особняка «чугунного короля». А также узнаете, что послужило поводом для создания первых общественных туалетов в Санкт-Петербурге.

Кому подойдет экскурсия

Как гостям города, так и петербуржцам.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у концертного зала Октябрьский
Колорит Лиговки
Колорит Лиговки
Колорит Лиговки
Колорит Лиговки
Колорит Лиговки
Колорит Лиговки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим. Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду. О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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