Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Лиговка — один из самых самобытных исторических районов Петербурга. Вы узнаете, кто населял его в разные времена, как выглядела площадь Восстания до революции и чем было знаменито место напротив нынешней гостиницы «Октябрьская». Кроме того, я расскажу о потерянных храмах и поясню, откуда пошло выражение «гопники с Лиговки».

Дом Перцова, модерн и не только

Вы заглянете во двор старинного дома Перцова и отыщете в нем приметы петербургского модерна. В саду Сан-Галли услышите, почему рабочие чугунолитейного и механического заводов никогда не бастовали и какой фонтан ⛲ ранее украшал дворик особняка «чугунного короля». А также узнаете, что послужило поводом для создания первых общественных туалетов в Санкт-Петербурге.

Кому подойдет экскурсия

Как гостям города, так и петербуржцам.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.