Таким видом на Неву с такого ракурса вы еще точно не любовались!

Атмосферная экскурсия ⛳, во время которой мы пройдем через истинно питерские дворы-колоды прямо в Запасной дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную.

Коммуналка во дворце - лучший пример уникальности, противоречивости и контрастности города на Неве.

И мы прикоснёмся к этой контрастности!

Мы пройдем через настоящие дворы-колоды прямо во дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную. Невероятно, но часть парадных помещений бывшего дворца сохранили подлинные элементы ушедшей эпохи: восхитительные шпингалеты "эрмитажного" уровня, действующий камин из натурального камня в "Берлинской комнате", который мы растопим во время экскурсии 🧭, печь-буржуйка со времен блокады и мебель, чудом уцелевшая со времен великого князя. Разнообразные ощущения переполнят вас начиная со входа в парадную лестницу и заканчивая невероятно атмосферной ванной комнатой, которая выглядит как... инсталляция в музее.

Преимущества данной квартиры в том, что это единственная подобная квартира в городе, за стеной которой уже начинаются корпуса эрмитажа.

За час мы: