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Коммунальная квартира во дворце Великого Князя

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Коммунальная квартира во дворце Великого Князя
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 590 ₽ за человека

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Коммунальная квартира во дворце Великого Князя
Коммунальная квартира во дворце Великого Князя

Что вы увидите

  • затопим камин
  • узнаём что такое Берлинская Комната
  • всё что вы увидите можно трогать, открывать, прикасаться
  • можно будет почитать газету 1907 года, открывшуюся под обоями
Таким видом на Неву с такого ракурса вы еще точно не любовались!
Атмосферная экскурсия ⛳, во время которой мы пройдем через истинно питерские дворы-колоды прямо в Запасной дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную.
Коммуналка во дворце - лучший пример уникальности, противоречивости и контрастности города на Неве.
И мы прикоснёмся к этой контрастности!
Мы пройдем через настоящие дворы-колоды прямо во дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную. Невероятно, но часть парадных помещений бывшего дворца сохранили подлинные элементы ушедшей эпохи: восхитительные шпингалеты "эрмитажного" уровня, действующий камин из натурального камня в "Берлинской комнате", который мы растопим во время экскурсии 🧭, печь-буржуйка со времен блокады и мебель, чудом уцелевшая со времен великого князя. Разнообразные ощущения переполнят вас начиная со входа в парадную лестницу и заканчивая невероятно атмосферной ванной комнатой, которая выглядит как... инсталляция в музее.
Преимущества данной квартиры в том, что это единственная подобная квартира в городе, за стеной которой уже начинаются корпуса эрмитажа.

За час мы:

  • полюбуемся захватывающим дух видом из окон на Неву и Петропавловскую крепость,
  • услышим уникальные истории 📖 от проживавших тут людей и увидим принадлежавшие им раритетные вещи и ценности,
  • проникнемся атмосферой коммунальной квартиры со всеми ее обитателями (разные семьи, дети, кошки, собаки),
  • побеседуем с жильцами за чаем из раритетного самовара сидя на антикварной мебели
  • Экскурсия проходит в мини-группах, экскурсию для вас проведёт жительница квартиры.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • вид на петропавловскую крепость
  • чай из самовара с баранками :)
  • отличное настроение
Что не входит
    Начало
    🚩 Миллионная ул. 29
    Место завершения
    🏁 Дворцовая наб. 28
    Коммунальная квартира во дворце Великого Князя
    Коммунальная квартира во дворце Великого Князя
    Коммунальная квартира во дворце Великого Князя
    Коммунальная квартира во дворце Великого Князя

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей П.
    Алексей П.
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