Таким видом на Неву с такого ракурса вы еще точно не любовались!
Атмосферная экскурсия ⛳, во время которой мы пройдем через истинно питерские дворы-колоды прямо в Запасной дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную.
Коммуналка во дворце - лучший пример уникальности, противоречивости и контрастности города на Неве.
И мы прикоснёмся к этой контрастности!
Мы пройдем через настоящие дворы-колоды прямо во дворец великого князя Владимира и попадем в единственную не расселенную коммуналку с фантастическим видом на дворцовую набережную. Невероятно, но часть парадных помещений бывшего дворца сохранили подлинные элементы ушедшей эпохи: восхитительные шпингалеты "эрмитажного" уровня, действующий камин из натурального камня в "Берлинской комнате", который мы растопим во время экскурсии 🧭, печь-буржуйка со времен блокады и мебель, чудом уцелевшая со времен великого князя. Разнообразные ощущения переполнят вас начиная со входа в парадную лестницу и заканчивая невероятно атмосферной ванной комнатой, которая выглядит как... инсталляция в музее.
Преимущества данной квартиры в том, что это единственная подобная квартира в городе, за стеной которой уже начинаются корпуса эрмитажа.
За час мы:
- полюбуемся захватывающим дух видом из окон на Неву и Петропавловскую крепость,
- услышим уникальные истории 📖 от проживавших тут людей и увидим принадлежавшие им раритетные вещи и ценности,
- проникнемся атмосферой коммунальной квартиры со всеми ее обитателями (разные семьи, дети, кошки, собаки),
- побеседуем с жильцами за чаем из раритетного самовара сидя на антикварной мебели
- Экскурсия проходит в мини-группах, экскурсию для вас проведёт жительница квартиры.