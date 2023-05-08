Вдоль императорской дороги, ведущей в Петергоф в 19 веке, создали несколько великокняжеских дворцов. Сегодня лишь один из них открыт для посещения — Константиновский. Вы узнаете, какой тернистый путь он прошёл до того, как стать президентской резиденцией. Осмотрите парадные помещения. А в дворцовых погребах познакомитесь с историей винопития и оцените разные сорта вин.

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Описание

Что вас ожидает

🔷 По пути из Петербурга в посёлок Стрельну, где находится дворец, гид познакомит вас с историей императорской дороги, а после передаст в заботливые руки дворцового экскурсовода.

🔷 Вы прогуляетесь по апартаментам и осмотрите интерьеры. Узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, жизни его прошлых владельцев и трагических годах разрухи и упадка. А также услышите о нынешних буднях президентской резиденции и высокопоставленных встречах, которые здесь проводятся.

🔷 После экскурсии по парадным залам вы спуститься в дворцовые погреба, существующие ещё со времен Елизаветы Петровны. Здесь хранятся лучшие вина со всего мира. Сомелье расскажет о появлении в погребах редких сортов напитка, познакомит с историей виноделия и винопития, развлечёт вас забавными рассказами из опыта работы. И предложит продегустировать несколько сортов вина.

Организационные детали