Посетить дворцово-парковый ансамбль в Стрельне - на экскурсии в группе до 15 человек
мая
мая
мая
мая
Описание
Что вас ожидает
🔷 По пути из Петербурга в посёлок Стрельну, где находится дворец, гид познакомит вас с историей императорской дороги, а после передаст в заботливые руки дворцового экскурсовода.
🔷 Вы прогуляетесь по апартаментам и осмотрите интерьеры. Узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, жизни его прошлых владельцев и трагических годах разрухи и упадка. А также услышите о нынешних буднях президентской резиденции и высокопоставленных встречах, которые здесь проводятся.
🔷 После экскурсии по парадным залам вы спуститься в дворцовые погреба, существующие ещё со времен Елизаветы Петровны. Здесь хранятся лучшие вина со всего мира. Сомелье расскажет о появлении в погребах редких сортов напитка, познакомит с историей виноделия и винопития, развлечёт вас забавными рассказами из опыта работы. И предложит продегустировать несколько сортов вина.
Организационные детали
- Во дворце проходят правительственные мероприятия, возможны отмены/переносы запланированной даты проведения
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и трассовая экскурсия
- Отдельно оплачивается экскурсия во дворце с местным гидом «Возрожденный замысел Петра» — 500 руб. /взрослого, льготный билет — 300 руб.; любительская фото- и видеосъемка — 100 руб. /чел.; дегустация — 1500 руб. /взрослого
- Детям предоставляется бесплатно фруктовая тарелка (при наличии от 3 детей в группе)
- Трассовую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, экскурсию во дворце проводит сотрудник комплекса
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.