Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах

Посетить дворцово-парковый ансамбль в Стрельне - на экскурсии в группе до 15 человек

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Вдоль императорской дороги, ведущей в Петергоф в 19 веке, создали несколько великокняжеских дворцов. Сегодня лишь один из них открыт для посещения — Константиновский. Вы узнаете, какой тернистый путь он прошёл до того, как стать президентской резиденцией. Осмотрите парадные помещения. А в дворцовых погребах познакомитесь с историей винопития и оцените разные сорта вин.
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией вина в исторических погребах
Ближайшие даты:
8
мая
12
мая
19
мая
26
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 По пути из Петербурга в посёлок Стрельну, где находится дворец, гид познакомит вас с историей императорской дороги, а после передаст в заботливые руки дворцового экскурсовода.

🔷 Вы прогуляетесь по апартаментам и осмотрите интерьеры. Узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, жизни его прошлых владельцев и трагических годах разрухи и упадка. А также услышите о нынешних буднях президентской резиденции и высокопоставленных встречах, которые здесь проводятся.

🔷 После экскурсии по парадным залам вы спуститься в дворцовые погреба, существующие ещё со времен Елизаветы Петровны. Здесь хранятся лучшие вина со всего мира. Сомелье расскажет о появлении в погребах редких сортов напитка, познакомит с историей виноделия и винопития, развлечёт вас забавными рассказами из опыта работы. И предложит продегустировать несколько сортов вина.

Организационные детали

  • Во дворце проходят правительственные мероприятия, возможны отмены/переносы запланированной даты проведения
  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и трассовая экскурсия
  • Отдельно оплачивается экскурсия во дворце с местным гидом «Возрожденный замысел Петра» — 500 руб. /взрослого, льготный билет — 300 руб.; любительская фото- и видеосъемка — 100 руб. /чел.; дегустация — 1500 руб. /взрослого
  • Детям предоставляется бесплатно фруктовая тарелка (при наличии от 3 детей в группе)
  • Трассовую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, экскурсию во дворце проводит сотрудник комплекса

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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