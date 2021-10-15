Прогуляться по атмосферной старинной мануфактуре с опытным проводником
Эта прогулка для тех, кого притягивает эстетика колоритных заброшенных строений.
Предлагаю вам вооружиться фотоаппаратом и вместе исследовать территорию полузаброшенной мануфактуры «Красный Треугольник».
Загадочные обветшалые корпуса, истории из прошлых веков и мистическая атмосфера – эта экскурсия станет для вас своеобразным порталом в мир постапокалипсиса Петербурга.
Предлагаю вам вооружиться фотоаппаратом и вместе исследовать территорию полузаброшенной мануфактуры «Красный Треугольник».
Загадочные обветшалые корпуса, истории из прошлых веков и мистическая атмосфера – эта экскурсия станет для вас своеобразным порталом в мир постапокалипсиса Петербурга.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Дух постапокалипсиса в «Красном Треугольнике»
Старейшая мануфактура Петербурга «Красный Треугольник» – пожалуй, самое мистическое место в Северной столице, пропитанное мрачной атмосферой. Оказавшись здесь, вы почувствуете, будто оказались в заброшенном «городе-призраке», где недавно закончились военные действия. Мы пройдем по территории, осматривая старинные краснокирпичные корпуса российско-американского предприятия. Я или мой коллега Иван расскажем вам, как развивался «Красный Треугольник», что здесь было 100 лет назад и что происходит сейчас. Вы обследуете самые интересные места гигантской мануфактуры, сделаете атмосферные фотографии и, если повезет, заглянете внутрь наиболее уцелевших и безопасных корпусов.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана за 1-3 человек. Каждый последующий участник доплачивает по 1200 руб. (количество участников уточняется в переписке с гидом). Максимальное количество участников – 10 человек.
- Экскурсию нужно бронировать минимум за 2 дня.
- Возраст участников строго +18.
- По желанию возможна профессиональная фотосессия с последующей обработкой фотографий (стоимость услуги – 2500 руб.).
- Экскурсию проводит команда гидов.
Правила посещения объекта
- Выберите для прогулки не маркую одежду и удобную спортивную обувь. Также желательно взять с собой: влажные салфетки, фонарик (можно воспользоваться фонарем на телефоне), бутылочку воды, фотоаппарат.
- Посещение объекта возможно только в светлое время суток.
- Не допускается распитие спиртных напитков, а так же посещение объекта в нетрезвом виде.
- Эту экскурсию можно подарить, заказав у нас красивые подарочные сертификаты. Мы отправим их по почте, или вы можете их забрать в центре города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 33438 туристов
Мне 27 лет, я петербуржец в четвертом поколении – и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюбленным в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
15 окт 2021
Очень хорошая и содержательная экскурсия.
Ю
Юлия
20 мая 2019
Экскурсия необычная. Наверно подойдёт определенно не всем, но так как мы очень любопытные и нам нравиться полуэкстримально проводить время, то нам понравилось. Можно и в Чернобыль не ездить), а походить по красному треугольнику. Спасибо
А
Анжелика
19 мая 2019
Замечательный гид Александр провёл для нас экскурсию по "Красному Треугольнику". Полное погружение в "изнанку" Петербурга! Очень атмосферное место. Промышленная архитектура эпохи модерна, но в очень запущенном состоянии… Необыкновенные чувства вызывает… Большое спасибо Александру! Провёл по очень интересным местам и рассказал историю этого завода, построенного в конце 19-го, начале 20-го века. Всем любителям заброшенных зданий и промышленной архитектуры рекомендую!
Л
Лёня
13 мая 2019
Ходили втроем, все понравилось
В
Валентин
29 апр 2019
Спасибо!
Ольга
23 окт 2018
Отличная экскурсия!
Наш гид не только показал старинный заброшенный завод, но и рассказал о его истории. Мы прогулялись по его огромным цехам. Размах строительства того времени впечатляет. Также благодаря фотографиям тех лет мы смогли сравнить как было, и как стало. Мы сделали завораживающие фотографии.
Большое спасибо организаторам этой экскурсии!
Наш гид не только показал старинный заброшенный завод, но и рассказал о его истории. Мы прогулялись по его огромным цехам. Размах строительства того времени впечатляет. Также благодаря фотографиям тех лет мы смогли сравнить как было, и как стало. Мы сделали завораживающие фотографии.
Большое спасибо организаторам этой экскурсии!
А
Анастасия
7 окт 2018
Уже всё написала на почту.
Анна
20 сен 2018
Замечательно! нашим гидом был Александр - очень комфортный, тактичный, интеллигентный собеседник и проводник-сталкер. Замечательно провели время, получили точно отмеренную дозу адреналина, ни больше, ни меньше.
Т
Татьяна
20 сен 2018
Это было очень здорово)
Всем, кому нравятся подобные заброшенные места рекомендую)
Всем, кому нравятся подобные заброшенные места рекомендую)
Е
Елена
26 июня 2018
Великолепная экскурсия с Александром! Его рассказ позволил полностью перенестись в прошлое, а впечатление от масштабов и атмосферы не передать словами. Надо побывать! Спасибо!
Ирина
14 мая 2018
Очень благодарны Алексею, что смог организовать нам эту экскурсию. Она, конечно, подходит далеко не всем, но те, кто любит подобные места, останутся в восторге. Просто невероятно! Поражают масштабы фабрики, ее история, то состояние, в котором она находится. Очень яркие впечатления! И атмосферные фото! Спасибо!!!
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