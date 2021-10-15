Эта прогулка для тех, кого притягивает эстетика колоритных заброшенных строений. Предлагаю вам вооружиться фотоаппаратом и вместе исследовать территорию полузаброшенной мануфактуры «Красный Треугольник». Загадочные обветшалые корпуса, истории из прошлых веков и мистическая атмосфера – эта экскурсия станет для вас своеобразным порталом в мир постапокалипсиса Петербурга.

Описание

Что вас ожидает

Дух постапокалипсиса в «Красном Треугольнике»

Старейшая мануфактура Петербурга «Красный Треугольник» – пожалуй, самое мистическое место в Северной столице, пропитанное мрачной атмосферой. Оказавшись здесь, вы почувствуете, будто оказались в заброшенном «городе-призраке», где недавно закончились военные действия. Мы пройдем по территории, осматривая старинные краснокирпичные корпуса российско-американского предприятия. Я или мой коллега Иван расскажем вам, как развивался «Красный Треугольник», что здесь было 100 лет назад и что происходит сейчас. Вы обследуете самые интересные места гигантской мануфактуры, сделаете атмосферные фотографии и, если повезет, заглянете внутрь наиболее уцелевших и безопасных корпусов.

Организационные детали

Стоимость экскурсии указана за 1-3 человек. Каждый последующий участник доплачивает по 1200 руб. (количество участников уточняется в переписке с гидом). Максимальное количество участников – 10 человек.

Экскурсию нужно бронировать минимум за 2 дня.

Возраст участников строго +18.

По желанию возможна профессиональная фотосессия с последующей обработкой фотографий (стоимость услуги – 2500 руб.).

Экскурсию проводит команда гидов.

Правила посещения объекта