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Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 799 ₽ за экскурсию

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Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении

Что вы увидите

  • Крейсер «Аврора»
  • В маршруте используется музыкальное произведение автор и исполнитель Эдуард Хиль - Что тебе снится, крейсер "Аврора"
В Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной на вечной стоянке красуется легендарный бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора». Это уникальный памятник истории 📖 Военно-Морского Флота России, корабль-музей.
Внимание: для прослушивания аудиоэкскурсии нужно скачать приложение WeGoTrip (доступно на Android и iPhone). Билет 🎫 будет доступен прямо в приложении. Наушники на входе не выдаются, возьмите свои.
На нашей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с крейсером, узнаете о том, как, где и когда строился корабль. Мы расскажем о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Вы осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.
Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, которые повлияли на дальнейшее развитие истории нашей страны. Как жили и выживали в открытом море 🌊 матросы. Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны. Обо всем этом и многом другом расскажем на экскурсии!
Тур подойдет всем возрастам, тем кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.
Что входит
  • Билет на Крейсер Аврора
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
  • Обратите внимание: музей закрыт по понедельникам.
Начало и место завершения
🚩 Петроградская набережная, 2
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении
Крейсер Аврора: аудиоэкскурсия с билетами в приложении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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