В Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной на вечной стоянке красуется легендарный бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора». Это уникальный памятник истории 📖 Военно-Морского Флота России, корабль-музей.

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На нашей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с крейсером, узнаете о том, как, где и когда строился корабль. Мы расскажем о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Вы осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, которые повлияли на дальнейшее развитие истории нашей страны. Как жили и выживали в открытом море 🌊 матросы. Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны. Обо всем этом и многом другом расскажем на экскурсии!

Тур подойдет всем возрастам, тем кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.