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Кронштадт — 300 лет за три часа

5
26 отзывов
Никита
Никита – Гид из Санкт-Петербурга
За три часа вы ознакомитесь с 300-летней историей 📖 города Кронштадт.

Экскурсия ⛳ состоит из трёх блоков, которые включают в себя посещение таких мест как: Гавань, доковый комплекс, стоянку боевых кораблей, Летний сад, Петровский парк 🌳, мосты и Морской Собор.
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Кронштадт — 300 лет за три часа
Кронштадт — 300 лет за три часа

Что вы увидите

  • Гавани
  • Доковый комплекс
  • Стоянка боевых кораблей
  • Летний сад
  • Петровский парк
  • Мосты
  • Морской Собор и Якорная площадь
Всё начнётся с небольшого музея, где вы познакомитесь с особенностями путешествия по Кронштадту, оно будет состоять из трёх частей. Первая частьПрогулка с историей 📖 по одному из самых больших в Мире доковых комплексов, который не только бесперебойно работал столетия, но и постоянно разрастался и совершенствовался, обеспечивая достройку, оснащение и вооружения кораблей, и комплектацию их обученными экипажами. Вторая частьПрогулка с историей вдоль гаваней, в которых на протяжении 150 лет происходили невероятные истории связанные с торговлей, войнами, кругосветными путешествиями и научными открытиями. Третья частьПо Якорной площади и вокруг Морского Собора с которыми связаны самые яркие и трагические события происходившие в Кронштадте в период бунтов, революций, мятежей и войн, вы посетите Морской Собор.
Путешествие закончится чаепитием в кают-компании, во время которого вы узнаете как кормили и одевали матроса на протяжении столетий, научитесь разбираться в морских сигналах и морской татуировке. Руками потрогаете раритеты петровских времен и уникальную тарелку с историей, поднятую с затопленной, немецкой подводной лодки.
Что входит
  • Перемещение на машине по маршруту прогулки
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта и обратно
Начало и место завершения
🚩 г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Кронштадт — 300 лет за три часа
Кронштадт — 300 лет за три часа
Кронштадт — 300 лет за три часа
Кронштадт — 300 лет за три часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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26 отзывов оставили туристы

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