На край острова махнем. В крепость старую зайдем. На маяк в трубу посмотрим, чтоб не путать с кораблем. У природы спросим, робко, как дела твои в тиши, кто в доль берега здесь бродит, кто в листве твоей шуршит? И с гигантом познакомим, старику уже сто лет, он когда-то верховодил, пушками смотрел на свет. А потом услышим шепот хитрых волн, что лезут вверх, и про дамбу, что без страха, говорит им всем привет. Маяков порядок строгий разберем, чтоб был ответ, как пройти к столице скоро, не собрав беды букет. И когда мы подустанем, то пойдем чайку попить. О тельняшки погутарим, про петровский про сухарик и про странный пуп земли. Отдохнув помчимся в гавань, там охотники стоят - часовые в стойке бравой, могут в бой и на парад. Городов таких не много, островов и не найти. Приезжай, увидишь много, и услышишь по пути. Мы бросаем в море 🌊 якорь, дудкой боцмана зовем. Прыгай на борт, о Кронштадте песню славную споём!