  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Кронштадт - детская прогулка

5
3 отзыва
Никита
Никита – Гид из Санкт-Петербурга
Кронштадт - детская прогулка
Задать вопрос
Кронштадт - детская прогулка
Кронштадт - детская прогулка

Что вы увидите

  • Вы увидите дикие кронштадтские пляжи со сказочными прибрежными рощами
  • столетние бетонные форты
  • и одинокий
  • гордый маяк со своими тайнами
  • комплекс защитных сооружений от наводнений и двухсотлетние гранитные крепости
  • дворцы
  • доки
  • гавани
  • парки
  • сады и соборы.
На край острова махнем. В крепость старую зайдем. На маяк в трубу посмотрим, чтоб не путать с кораблем. У природы спросим, робко, как дела твои в тиши, кто в доль берега здесь бродит, кто в листве твоей шуршит? И с гигантом познакомим, старику уже сто лет, он когда-то верховодил, пушками смотрел на свет. А потом услышим шепот хитрых волн, что лезут вверх, и про дамбу, что без страха, говорит им всем привет. Маяков порядок строгий разберем, чтоб был ответ, как пройти к столице скоро, не собрав беды букет. И когда мы подустанем, то пойдем чайку попить. О тельняшки погутарим, про петровский про сухарик и про странный пуп земли. Отдохнув помчимся в гавань, там охотники стоят - часовые в стойке бравой, могут в бой и на парад. Городов таких не много, островов и не найти. Приезжай, увидишь много, и услышишь по пути. Мы бросаем в море 🌊 якорь, дудкой боцмана зовем. Прыгай на борт, о Кронштадте песню славную споём!
Что входит
  • Перемещение на машине встречающей стороны во время всей прогулки
  • чаепитие с печеньками во время перерыва
  • частный музей.
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта и обратно
Начало и место завершения
🚩 г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Кронштадт - детская прогулка
Кронштадт - детская прогулка
Кронштадт - детская прогулка
Кронштадт - детская прогулка
Кронштадт - детская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита
Никита
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Никита проводит ещё 4 экскурсии

Кронштадт - 300 лет за три часа
3 890
3 часа
Кронштадт - 300 лет за три часа
26 отзывов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
5 980
6 часов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
25 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
5 980
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
6 отзывов
Под куполом Морского Собора
3 150
2 часа
Под куполом Морского Собора

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва