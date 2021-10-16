Кронштадт известный и неизведанный

Основные достопримечательности города-музея и экскурсия по Морскому собору

5
7 отзывов
Кронштадт — райское место для путешественников.

Это город с умиротворенной атмосферой, богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года.

А по количеству достопримечательностей Кронштадт сравнивают с Петербургом! Вы увидите главные из них и узнаете о ключевых этапах развития города: от основания до наших дней.
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный
Кронштадт известный и неизведанный

Что вас ожидает

Кронштадт: история и легенды

Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, кто жил на таинственном острове и управлял городом, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. А еще: о транспортном сообщении с материком, о деятельности Кронштадтского коммерческого порта и роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете, что здесь делал А. С. Попов и его соратники, почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». А еще поговорим о благоустройстве города, его культурной и духовной жизни.

Знаковые места Кронштадта

Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором.

Экскурсия по Морскому собору

Вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях. На выбор вы подниметесь на 2-ой ярус или на смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть полную картину Кронштадта и узнать больше о главной достопримечательности города — Морском соборе св. Николая Чудотворца.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте
  • Программа состоит из двух частей: обзорная по городу (2 часа) и экскурсия по Морскому собору (1 час)
  • Дополнительные расходы: посещение 2-го яруса Морского собора — 200 рублей взрослые, 100 рублей школьники и пенсионеры; смотровая площадка под куполом — 400 рублей взрослые, 200 рублей школьники и пенсионеры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я живу в Кронштадте 10 лет и провожу экскурсии по городу и фортам с 2013 года. Я коммуникабельный и дружелюбный человек, люблю делиться знаниями и нескучными историями о местном жизненном укладе. Могу назвать своими профессиональными преимуществами: высшее образование в сфере культуры, опыт работы научным сотрудником в историческом музее Кронштадта и умение находить индивидуальный подход к путешественникам.
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7 реальных отзывов от туристов

И
16 окт 2021
Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Ольге Кондратенко, замечательный гид! Знает и любит свой город, обо всем рассказывает захватывающе - интересно. Всем рекомендую, получите огромное удовольствие. Мне Ольга подарила 3 часа счастья. Спасибо!
Евгения
22 сен 2021
Мы в восторге, Ольга невероятная, погода выдалась замечательная) очень благодарны за этот невероятный познавательный день
Д
10 сен 2021
Спасибо большое Ольге за чудесную экскурсию. Очень приятный увлеченный человек, интересно рассказывает, отвечает на вопросы, мы обязательно вернёмся в Кронштад снова!
Е
29 авг 2021
Ольга очень интересный рассказчик, гибко подстроилась под наши временные рамки. Подъем под крышу Морского собора был незабываемым
E
29 авг 2021
Хотели бы поблагодарить Ольгу за экскурсию. Интересно, содержательно, ненавязчиво, без перегруза деталей. Особая благодарность за экскурсию по Морскому собору, где была уникальная возможность подняться под купол и полюбоваться собором и окрестностями Кронштадта! И все это только для нас, без суеты, народа, шума. Особо хотелось бы отметить возможность оценить акустику собора. Это - незабываемые впечатления! Ещё раз огромное спасибо! Рекомендуем!
Е
17 авг 2021
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольга, время проведённое в Кронштадте это что-то не забываемое! Спасибо большое Ольге за такое прекрасное время провождение😊👍
Женя
12 июля 2021
Никогда не были в Кронштадте, взяли экскурсию, чтобы получить общее представление о городе. Экскурсия с Ольгой превзошла наши ожидания. На протяжении 3-х часов было очень интересно, познавательно и не утомительно. Ольга, профессионально провела экскурсию. Нам с женой очень понравилось. Рекомендуем

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