Что вас ожидает

Кронштадт: история и легенды

Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, кто жил на таинственном острове и управлял городом, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. А еще: о транспортном сообщении с материком, о деятельности Кронштадтского коммерческого порта и роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете, что здесь делал А. С. Попов и его соратники, почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». А еще поговорим о благоустройстве города, его культурной и духовной жизни.

Знаковые места Кронштадта

Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором.

Экскурсия по Морскому собору

Вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях. На выбор вы подниметесь на 2-ой ярус или на смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть полную картину Кронштадта и узнать больше о главной достопримечательности города — Морском соборе св. Николая Чудотворца.

Организационные детали