Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки. А. П. Ганнибал и Х. Миних, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский, А. В. Колчак и С. О. Макаров - их имена стали частью истории Кронштадта. Во время экскурсии Вы узнаете, как был основан Кронштадт, и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, и наконец, окажетесь на Якорной площади. Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора святителя Николая Чудотворца.

Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь.

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Адмиралтейство

•Обводный канал

•Кронштадтский футшток и Мареограф

•Памятник Петру I

•Якорная площадь

•Памятник С. О. Макарову

•Морской собор

•Музейно-исторический парк «Остров фортов»