Кронштадт

. Кронштадт. Морской собор
Кронштадт. Морской собор
Кронштадт. Морской собор
Кронштадт. Морской собор
Кронштадт. Морской собор

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейство
  • Обводный канал
  • Кронштадтский футшток и Мареограф
  • Памятник Петру I
  • Якорная площадь
  • Памятник С. О. Макарову
  • Морской собор
  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки. А. П. Ганнибал и Х. Миних, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский, А. В. Колчак и С. О. Макаров - их имена стали частью истории Кронштадта. Во время экскурсии Вы узнаете, как был основан Кронштадт, и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, и наконец, окажетесь на Якорной площади. Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора святителя Николая Чудотворца.
Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь.

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Адмиралтейство
    •Обводный канал
    •Кронштадтский футшток и Мареограф
    •Памятник Петру I
    •Якорная площадь
    •Памятник С. О. Макарову
    •Морской собор
    •Музейно-исторический парк «Остров фортов»
    🚩 Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: гостиница «Октябрьская»
     Что входит
    • В стоимость экскурсии включено:
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • посещение Морского собора
    Время проведения: по вторникам и средам в 10:30, по субботам в 09:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    ГК Т.
    ГК Т.
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