Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»

Автобусная, пешеходная, водная

Групповая
Автобусная, пешеходная, водная.

Место окончания: гостиница "Октябрьская".
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»
Кронштадт. Морской собор + теплоходная прогулка по Финскому заливу + форт «Константин»

Что вас ожидает 🤩

  • Адмиралтейство
  • Обводный канал
  • Сухой док
  • Кронштадтский футшток и Мареограф
  • Памятник Петру I
  • Гавани Кронштадта
  • Якорная площадь
  • Памятник С. О. Макарову
  • Морской собор
  • Форт «Александр»
  • Форт «Кроншлот»
  • Форт «Константин»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты Морской собор являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.
Кронштадт – город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота. Именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.
Весьма живописна и дорога до Кронштадта. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые форты Кронштадта, благодаря которым он стал неприступной крепостью.

Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Форт «Константин». Этот форт получил своё название в честь великого князя Константина Николаевича – одного из сыновей императора Николая I. Построенный в дереве в начале XIX века, форт постепенно перестраивался в камне и к началу XX века становится самым крупным артиллерийским фортификационным сооружением Кронштадта. До 60-х годов XX века форт «Константин» был в строю, но потом перестал использоваться по своему прямому назначению. А в XXI веке превратился в музейную зону. Здесь можно увидеть мощные оборонительные сооружения, посетить музей маяков и полюбоваться прекрасными видами Финского залива.
Теплоходная экскурсия по Финскому заливу. Во время теплоходной прогулки Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской воздух Финского залива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входной билет с экскурсией по форту "Константин"
  • Теплоходная экскурсия вокруг фортов
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Четверг, Суббота в 09:30

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