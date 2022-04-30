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Кронштадт – город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота. Именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы. Весьма живописна и дорога до Кронштадта. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые форты Кронштадта, благодаря которым он стал неприступной крепостью.
Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом. Форт «Константин». Этот форт получил своё название в честь великого князя Константина Николаевича – одного из сыновей императора Николая I. Построенный в дереве в начале XIX века, форт постепенно перестраивался в камне и к началу XX века становится самым крупным артиллерийским фортификационным сооружением Кронштадта. До 60-х годов XX века форт «Константин» был в строю, но потом перестал использоваться по своему прямому назначению. А в XXI веке превратился в музейную зону. Здесь можно увидеть мощные оборонительные сооружения, посетить музей маяков и полюбоваться прекрасными видами Финского залива. Теплоходная экскурсия по Финскому заливу. Во время теплоходной прогулки Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской воздух Финского залива.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входной билет с экскурсией по форту "Константин"
Теплоходная экскурсия вокруг фортов
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Четверг, Суббота в 09:30
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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