Кронштадт – город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота. Именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.

Весьма живописна и дорога до Кронштадта. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые форты Кронштадта, благодаря которым он стал неприступной крепостью.



Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.



Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Форт «Константин». Этот форт получил своё название в честь великого князя Константина Николаевича – одного из сыновей императора Николая I. Построенный в дереве в начале XIX века, форт постепенно перестраивался в камне и к началу XX века становится самым крупным артиллерийским фортификационным сооружением Кронштадта. До 60-х годов XX века форт «Константин» был в строю, но потом перестал использоваться по своему прямому назначению. А в XXI веке превратился в музейную зону. Здесь можно увидеть мощные оборонительные сооружения, посетить музей маяков и полюбоваться прекрасными видами Финского залива.

Теплоходная экскурсия по Финскому заливу. Во время теплоходной прогулки Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской воздух Финского залива.