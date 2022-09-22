в среду и субботу в 10:00

Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день

Посетить старинный город-порт, погрузиться в его богатую историю и увидеть все знаковые места

Приглашаем на насыщенную однодневную экскурсию из Петербурга в Кронштадт! Вы отправитесь в нее на комфортабельном автобусе, в мини-группе до 10 человек. Погуляете по городу, посетите необычный музей Маяков и современный парк Остров фортов.

Наш профессиональный гид расскажет о трех веках военно-морской славы Кронштадта и его современной жизни.
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите его главные достопримечательности: Владимирский собор, Итальянский дворец, Гостиный двор, Крепостную ограду и Петровский парк. Раскроете, как складывалась история города и какие интересные события с ним связаны.

Музей маячной службы. Расположенный на территории форта Константин, он раскроет секреты работы маяков. Вы узнаете, как подать сигнал в туманную погоду и спасти тем самым корабль. Увидите разные модели маяков и расшифруете их технические особенности.

Парк Остров фортов. Мы посетим современный парк, посвященный истории военно-морского флота России. Погуляем по аллее Героев и поговорим об увековеченных на ней людях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты

в среду и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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