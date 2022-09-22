в среду и субботу в 10:00

Обзорная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите его главные достопримечательности: Владимирский собор, Итальянский дворец, Гостиный двор, Крепостную ограду и Петровский парк. Раскроете, как складывалась история города и какие интересные события с ним связаны.
Музей маячной службы. Расположенный на территории форта Константин, он раскроет секреты работы маяков. Вы узнаете, как подать сигнал в туманную погоду и спасти тем самым корабль. Увидите разные модели маяков и расшифруете их технические особенности.
Парк Остров фортов. Мы посетим современный парк, посвященный истории военно-морского флота России. Погуляем по аллее Героев и поговорим об увековеченных на ней людях.