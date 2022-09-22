в среду и субботу в 10:00

Приглашаем на насыщенную однодневную экскурсию из Петербурга в Кронштадт! Вы отправитесь в нее на комфортабельном автобусе, в мини-группе до 10 человек. Погуляете по городу, посетите необычный музей Маяков и современный парк Остров фортов. Наш профессиональный гид расскажет о трех веках военно-морской славы Кронштадта и его современной жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите его главные достопримечательности: Владимирский собор, Итальянский дворец, Гостиный двор, Крепостную ограду и Петровский парк. Раскроете, как складывалась история города и какие интересные события с ним связаны.

Музей маячной службы. Расположенный на территории форта Константин, он раскроет секреты работы маяков. Вы узнаете, как подать сигнал в туманную погоду и спасти тем самым корабль. Увидите разные модели маяков и расшифруете их технические особенности.

Парк Остров фортов. Мы посетим современный парк, посвященный истории военно-морского флота России. Погуляем по аллее Героев и поговорим об увековеченных на ней людях.

Организационные детали