Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Кронштадту с посещением Морского Собора.
Вас ждёт:
Экскурсия по трассе: Санкт-Петербург — Кронштадт;
История строительства дамбы и города;
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту;
Свободное время в городе;
Дорога обратно.
Вы увидите такие достопримечательности 🏛️ Кронштадта, как:
Петровский док,
футшток,
Якорная площадь,
Морской Никольский Собор,
памятник Петру I и русским флотоводцам.
Еще недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, сегодня — это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Многие отмечают, что Кронштадт напоминает Петербург в миниатюре: здесь есть свое Адмиралтейство, свой Гостиный двор и Летний сад, Зеленый и Синий мосты и даже собственная полуденная пушка.
Но, есть у Кронштадта и своя особенность — это город-крепость с морской душой, судьба которого неразрывно связана с историей 📖 военно-морского флота России.
Среди памятников гражданского строительства интерес представляют здания Офицерского собрания, Итальянский дворец, морской госпиталь.
Не пропустите Синий мост, который в отличие от Петербургского, знаменит не своей шириной, а установленным на нем футштоком или уровнемером. По его нулевой отметке ведется отсчет всех высот и глубин на территории бывшего Союза.
Вообще, различные морские символы встречаются в Кронштадте на каждом шагу. Они-то и создают в городе совершенно особую, только ему присущую атмосферу.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
увлекательный рассказ сертифицированного гида
комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
пешеходная прогулка по Кронштадту
доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
Водная прогулка на теплоходе
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., 35
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.