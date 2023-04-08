Экскурсия в Кронштадт запомнится вам приятными и насыщенными впечатлениями от встречи с городом-крепостью. Ни разу нога иноземного завоевателя не ступала на эту землю. Название новой крепости Петр I дал с глубоким смыслом. «Кроншлот» по-шведски означает «коронный замок». В 1996 году историческая часть Кронштадта была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вы увидите на экскурсии в Кронштадте?

Вас впечатлят виды на Финский залив с неприступными фортами. Их можно увидеть с дамбы, дорога по которой ведет на территорию острова Котлин. Именно по этой дороге можно попасть в главную морскую цитадель петровской России.

Во время экскурсии по городу вы увидите всю историческую часть Кронштадта: сухой док Петра, Кронштадтский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник Айвазовскому. Петровский док – это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов.

Затем предусмотрено посещение Морского собора – главной святыни города.

Морской собор - величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет - 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени.

Музей-макет фортов Кронштадта. В музее представлены форты Кронштадтской крепости, воссозданные по точным чертежам, в масштабе 1:87. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно существующему или тому, что давно стерт с лица земли (точнее, воды). Аудио-гид в сочетании с двумя экранами и уникальной системой подсветки макетов 3D mapping - макеты оживут на ваших глазах. Вы совершите погружение в 300-летнюю историю России.