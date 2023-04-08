Экскурсия в Кронштадт из Санкт-Петербурга: Музей-макет фортов и Морской собор
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Что вас ожидает:
- Морской собор
- Музей-макет фортов Кронштадта
- Петровский парк
- Футшток
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Описание
Экскурсия в Кронштадт запомнится вам приятными и насыщенными впечатлениями от встречи с городом-крепостью. Ни разу нога иноземного завоевателя не ступала на эту землю. Название новой крепости Петр I дал с глубоким смыслом. «Кроншлот» по-шведски означает «коронный замок». В 1996 году историческая часть Кронштадта была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вы увидите на экскурсии в Кронштадте?
Вас впечатлят виды на Финский залив с неприступными фортами. Их можно увидеть с дамбы, дорога по которой ведет на территорию острова Котлин. Именно по этой дороге можно попасть в главную морскую цитадель петровской России.
Во время экскурсии по городу вы увидите всю историческую часть Кронштадта: сухой док Петра, Кронштадтский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник Айвазовскому. Петровский док – это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов.
Затем предусмотрено посещение Морского собора – главной святыни города.
Морской собор - величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет - 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени.
Музей-макет фортов Кронштадта. В музее представлены форты Кронштадтской крепости, воссозданные по точным чертежам, в масштабе 1:87. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно существующему или тому, что давно стерт с лица земли (точнее, воды). Аудио-гид в сочетании с двумя экранами и уникальной системой подсветки макетов 3D mapping - макеты оживут на ваших глазах. Вы совершите погружение в 300-летнюю историю России.
ежедневно в 12-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по трассе (часть пути по дамбе через Финский залив)
- Прогулка по городу-крепости
- Посещение музея - макета Фортов Кронштадта
- Посещение Никольского Морского собора
- Место начала и завершения?
- Думская ул. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12-00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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