Всё, что вы не знали о Кронштадте, мы расскажем! Всё, что не видели — покажем. О чём наслышаны или догадывались — подтвердим или раскроем более детально.
Прогуляемся по главным достопримечательностям: увидим Якорную площадь, Петровский док и Никольский собор. Объясним, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте и чем ещё знаменит наш остров.
Прогуляемся по главным достопримечательностям: увидим Якорную площадь, Петровский док и Никольский собор. Объясним, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте и чем ещё знаменит наш остров.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Петровский парк — любимый сквер горожан с прекрасным видом на Петровскую пристань.
- Якорная площадь: памятник вице-адмиралу Макарову, вечный огонь и грандиозный Никольский собор — главная точка города, которую не хочется покидать.
- Петровский док — уникальный инженерный проект Петра I. Поговорим, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте.
- Дерево желаний — вы сможете испытать свою ловкость и удачу.
- Итальянский дворец — узнаете, какое отношение к нему имеют А. Меншинков и А. Попов.
- Кронштадтский футшток — выясните, кто прозвал его «пупом земли».
- Сквер подводников — послушаете, чем интересным занимался Герой Советского союза Маринеско вне службы.
Организационные детали
- Важно знать: встречаемся у метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. До Кронштадта добираемся на общественном автобусе 101Э — примерно 1 час в пути. Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте, длительность — 2 часа. При желании вы можете добраться из Петербурга к месту начала экскурсии (Петровский парк) самостоятельно.
- По запросу возможен небольшой перерыв на перекус.
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Беговая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Даниил, я представляю команду гидов, которая умеет влюблять всех в славный город Кронштадт! Мы — команда молодых ребят, увлекающихся историей родных мест, и мы хотим рассказывать о Кронштадте всё то, что знаем сами, в живой и нескучной манере. Будем рады всех видеть на наших экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
3 июня 2024
Влюбилась в этот город, в его красоту, историю, увидела совершенно с другой стороны благодаря экскурсоводам. Удивительно, что такие молодые экскурсоводы(Даниилы) так доступно, интересно погружают в историю с очень интересными подробностями. Их хочется слушать и слушать, их грамотная речь вызывает восхищение. Вежливые, внимательные, доброжелательные. Очень рекомендуем этих ребят.
О
Ольга
3 июня 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погружен в тему, знает множество исторических фактов, увлекательно и грамотно доносит информацию. По окончании экскурсии дал нам рекомендации какие интересные места ещё можно посетить в этом городе. Очень внимательно относится ко всем участникам группы, отвечает грамотно на все вопросы.
Н
Наталья
2 июня 2024
Не заметили, как быстро прошло время. Экскурсия была увлекательная, динамичная и познавательная. В конце не хотелось расходится.
С удовольствием пройдём другие маршруты с нашими гидами.
Рекомендуем посетить эту экскурсию.
С удовольствием пройдём другие маршруты с нашими гидами.
Рекомендуем посетить эту экскурсию.
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