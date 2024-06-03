Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе

Отправиться из Петербурга в город-форт и окунуться в его богатую историю
Всё, что вы не знали о Кронштадте, мы расскажем! Всё, что не видели — покажем. О чём наслышаны или догадывались — подтвердим или раскроем более детально.

Прогуляемся по главным достопримечательностям: увидим Якорную площадь, Петровский док и Никольский собор. Объясним, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте и чем ещё знаменит наш остров.
5
3 отзыва
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Петровский парк — любимый сквер горожан с прекрасным видом на Петровскую пристань.
  • Якорная площадь: памятник вице-адмиралу Макарову, вечный огонь и грандиозный Никольский собор — главная точка города, которую не хочется покидать.
  • Петровский док — уникальный инженерный проект Петра I. Поговорим, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте.
  • Дерево желаний — вы сможете испытать свою ловкость и удачу.
  • Итальянский дворец — узнаете, какое отношение к нему имеют А. Меншинков и А. Попов.
  • Кронштадтский футшток — выясните, кто прозвал его «пупом земли».
  • Сквер подводников — послушаете, чем интересным занимался Герой Советского союза Маринеско вне службы.

Организационные детали

  • Важно знать: встречаемся у метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. До Кронштадта добираемся на общественном автобусе 101Э — примерно 1 час в пути. Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте, длительность — 2 часа. При желании вы можете добраться из Петербурга к месту начала экскурсии (Петровский парк) самостоятельно.
  • По запросу возможен небольшой перерыв на перекус.
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Беговая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
3 июня 2024
Влюбилась в этот город, в его красоту, историю, увидела совершенно с другой стороны благодаря экскурсоводам. Удивительно, что такие молодые экскурсоводы(Даниилы) так доступно, интересно погружают в историю с очень интересными подробностями. Их хочется слушать и слушать, их грамотная речь вызывает восхищение. Вежливые, внимательные, доброжелательные. Очень рекомендуем этих ребят.
О
3 июня 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погружен в тему, знает множество исторических фактов, увлекательно и грамотно доносит информацию. По окончании экскурсии дал нам рекомендации какие интересные места ещё можно посетить в этом городе. Очень внимательно относится ко всем участникам группы, отвечает грамотно на все вопросы.
Экскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погруженЭкскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погруженЭкскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погруженЭкскурсия нам очень понравилась. Было комфортно передвигаться, Кронштадт нам раскрыли со всех сторон, экскурсовод глубоко погружен
Н
2 июня 2024
Не заметили, как быстро прошло время. Экскурсия была увлекательная, динамичная и познавательная. В конце не хотелось расходится.
С удовольствием пройдём другие маршруты с нашими гидами.
Рекомендуем посетить эту экскурсию.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеКронштадтДля студентовФорты

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
37 отзывов
Кронштадтская экскурсия в мини-группе из Петербурга: морские тайны
Вас ждет путешествие в Кронштадт с рассказами о морских сражениях, научных открытиях и уникальных достопримечательностях в группе до 16 человек
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 900 за человека
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
14 июня в 09:00
17 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам