Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Всё, что вы не знали о Кронштадте, мы расскажем! Всё, что не видели — покажем. О чём наслышаны или догадывались — подтвердим или раскроем более детально.



Прогуляемся по главным достопримечательностям: увидим Якорную площадь, Петровский док и Никольский собор. Объясним, почему все глубины и высоты измеряются в Кронштадте и чем ещё знаменит наш остров.