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Кронштадт - силиконовая долина царской России.

4.9
17 отзывов
Даниил Ж.
Даниил Ж. – Гид из Санкт-Петербурга
Петр I основал Кронштадт для защиты Северной столицы ⭐️.

Город 🏙️ стойко держал оборону при нападениях французов, немцев и англичан.

Но я хочу показать вам город с другой стороны.

Это не просто неприступная крепость, а целый наукоград.

Развитие науки способствовали военно-морской флот и торговля с другими странами.

Из Кронштадта отправлялись в кругосветные плавания, здесь построили первый ледокол и провели первую операцию на сердце.

Давайте вместе узнаем, как развивалась наука в течение трех веков и какими новыми научными достижениями может похвастаться город.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Кронштадт - силиконовая долина царской России.
Кронштадт - силиконовая долина царской России.

Что вы увидите

  • Морской собор
  • Петровский док
  • Минно-офицерские классы
  • Минная школа для нижних чинов
  • Школа техников ВМФ
  • Чугунная мостовая
  • Зенитное орудие с дредноута Гангут
К началу XX века Кронштадт стал средоточием учебных городков, сверхоснащённых лабораторий и обсерваторий, местом развития новых медицинских и пищевых, электротехнических и логистических технологий, на которые флот предъявлял мощнейший спрос.
Мы собрали на 3-часовом пешеходном маршруте 10 удивительных объектов, включая такие редкости как плавучий маяк, библиотеку, Петровский док и Центральную хлебопекарню с музеем кирпича. Вы сможете почувствовать атмосферу живого научного поиска, где истина трепещет в ясных глазах великих мыслителей.
Чашка кофе или чая с печеньем включена.
Что входит
  • Возможность оценить по достоинству первый российский наукоград
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего и знающего свое дело
  • Чашка чая или кофе с печением в приятной компании
Что не входит
  • Дополнительный обед (500 р. с чел. )
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Кронштадт, Якорная площадь
Место завершения
🏁 Мануильского 20А
Кронштадт - силиконовая долина царской России.
Кронштадт - силиконовая долина царской России.
Кронштадт - силиконовая долина царской России.
Кронштадт - силиконовая долина царской России.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Даниил Ж.
Даниил Ж.
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17 отзывов оставили туристы

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