Главный морской оборонительный комплекс, восточной части Финского залива, занимает десятки квадратных километров площади. Четверть тысячелетия, одним только своим видом, крошил он в труху хваленую шведскую, английскую, французскую и немецкую спесь.

Если уметь слушать, то каждый шаг по этой земле отдает дрожью артиллерийской канонады, наполнен громкими командами расчетам, боцманской трелью и лязгом затворов.

У этой земли была только одна задача, готовиться к войне в мире и драться наотмашь в беде.

Мы побываем на месте славной виктории, где мощный шведский десант, всего одним русским полком, был опрокинут в море 🌊 маяк расскажет о жуткой гибели трех эсминцев со всеми экипажами и последнем дне бронепалубного крейсера.

С берега острова мы увидим гигантский форт, который подобно левиафану, нагло возлежал со своим братом, перед немецко-финской армадой в годы последней войны, другой же спящий монстр из бетона, приоткроет свои казематы и покажет места боевых расчетов крепостного гарнизона.

В уникальном месте, ощутим англо-французский страх созерцания мощи фортов-фрегатов, каждый из которых, только и ждал подхода корабля, что бы одним залпом своих орудий, бросить по тонне раскаленного чугуна в каждое вражеское брюхо.

Услышим, какие секреты шепчут створные маяки, мирным судам, чтобы они не разбились о подводные сюрпризы, подготовленные врагам.

И пусть смолкли орудия крепости, но по-прежнему Кронштадт, спаситель блистательного Петербурга. Гигантскими крыльями укрывает он город 🏙️ от водной стихии, а комплекс защитных сооружений расскажет нам, как это происходит.

Немецкое кладбище поведает нам печальную историю 📖, герои которой соединенные смертью, до сих пор взывают о мире.

Добрая кружка чая в кают-компании даст сил послушать историю кровавого пирата, петровского матроса и грозного боцмана.

Души Героев Цусимы, нашепчут нам свои истории, листьями крон Петровского парка, боевые корабли современного русского флота продемонстрируют своё чудо- оружие, стены арсенала приоткроют тайну кронштадтского сражения, а печальный вой сирен десантных судов напомнит о сотнях кронштадтских моряков, дравшихся в Нижнем парке 🌳 Петергофа и принявших там последний бой.

Морской собор, раскроет для вас свои крылья черного мрамора и золотом прольет истории побед и трагедий Русского Флота.

Кронштадт на острове 🏝️ Котлин ждет вас, а ваш покорный слуга, расскажет о всех его тайнах.