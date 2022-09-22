Каждый день в 12:00, 14:45, 17:30

Cruise by kuznyahouse с рестораном уже второй год завоевывает сердца и любовь многих петербуржцев и гостей города. На самом деле секрет прост. Это не просто классическая водная прогулка, а настоящее круизное путешествие длиною в пару часов.



Здесь каждый найдет себе удовольствие по душе: будь то гастрономическое приключение в морской стилистике или круиз под бокал вина и игру на рояле. Одним словом, этот островок веселья и отдыха в Петербурге точно стоит внимания каждого этим летом.