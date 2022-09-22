Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Особенности прогулки на теплоходе-ресторане «Кузня Круиз» в Санкт-Петербурге:
Самый модный круиз по Северной столице.
Авторская кухня от шеф-повара kuznyahouse и бар с лучшей винной картой прямо на борту.
4 популярных маршрута по Неве и Финскому заливу.
Просторный теплоход, стилизованный под beach house, только на воде.
Pet-friendly на всех круизах — мы всегда рады гостям с домашними питомцами;
Дополнительно к билету можно забронировать столик, который вмещает до 3 гостей.
Перед каждый рейсом капитан выбирает наиболее подходящий маршрут, ориентируясь на погоду и уровень воды. Сам Cruise by kuznyahouse по расписанию всегда заканчивается на изначальном причале отправления.
Каждый день в 12:00, 14:45, 17:30
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе Кузня Круиз (Kuznya Cruise)
Что не входит
Питание
Место начала и завершения?
Английская набережная, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 14:45, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Перед каждый рейсом капитан выбирает наиболее подходящий маршрут
Ориентируясь на погоду и уровень воды. Сам Cruise by kuznyahouse по расписанию всегда заканчивается на изначальном причале отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга