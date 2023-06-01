Давайте разнообразим серые будни? Тем более зима в Петербурге не самое радостное явление. Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся на прогулку по центру Петербурга. На борт вас ждут живая музыка и авторские блюда от шеф-повара. Забудьте о городской суете на пару часов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Особенности прогулки на теплоходе-ресторане «Кузня Круиз» в Санкт-Петербурге:
- Самый модный круиз по Северной столице.
- Авторская кухня от шеф-повара kuznyahouse и бар с лучшей винной картой прямо на борту.
- 4 популярных маршрута по Неве и Финскому заливу.
- Просторный теплоход, стилизованный под beach house, только на воде.
- Pet-friendly на всех круизах — мы всегда рады гостям с домашними питомцами;
- Дополнительно к билету можно забронировать столик, который вмещает до 3 гостей.
- Перед каждый рейсом капитан выбирает наиболее подходящий маршрут, ориентируясь на погоду и уровень воды. Сам Cruise by kuznyahouse по расписанию всегда заканчивается на изначальном причале отправления.
Каждый день в 12:00, 14:45, 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе Кузня Круиз (Kuznya Cruise)
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Английская набережная, 58
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 12:00, 14:45, 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Перед каждый рейсом капитан выбирает наиболее подходящий маршрут
- Ориентируясь на погоду и уровень воды. Сам Cruise by kuznyahouse по расписанию всегда заканчивается на изначальном причале отправления
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании