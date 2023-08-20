Пройти по рекам Петербурга на теплоходе-кабриолете, слушая рассказы аудиогида
Погода в Северной столице непредсказуема. Но нашу водную прогулку не испортит даже дождь.
Всё благодаря панорамной телескопической крыше теплохода, которая опускается или поднимается в зависимости от условий.
Маршрут проходит по центральной акватории, через 6 мостов и другие достопримечательности, о которых вы услышите из аудиогида.
Всё благодаря панорамной телескопической крыше теплохода, которая опускается или поднимается в зависимости от условий.
Маршрут проходит по центральной акватории, через 6 мостов и другие достопримечательности, о которых вы услышите из аудиогида.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут круиза охватывает самое сердце акватории Невы. С борта теплохода вы полюбуетесь ночным Петербургом во всём его великолепии. Залитые огнями набережные, подсвеченная архитектура, блики на тёмной воде — прогулка будет зрелищной.
Вы увидите вблизи Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Сампсониевский и Гренадерский мосты, а также многочисленные центральные достопримечательности на берегах Кронверского пролива и Невы. И конечно, услышите интересные факты о них — на борту будет работать аудиогид.
Организационные детали
- На этом рейсе действует свободная рассадка
- Будьте внимательны при выборе даты на ночные рейсы после полуночи (00:00, 00:30, 00:50). Например, приобретая билет на прогулку с 1.06 на 2.06, рейс в 00:50, вам необходимо выбрать в календаре рейс 2.06. В случае неправильного выбора даты мы не сможем обменять билеты.
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания из-за погоды или форс-мажоров. Также обращаем ваше внимание, что в праздничные дни мосты могут не разводиться.
- Важной особенностью конструкции является телескопическая панорамная крыша: в хорошую погоду она сдвигается и открывает пассажирам полный панорамный обзор, в плохую погоду обеспечивает защиту от дождя и ветра без ущерба для обзора
- Салон оснащен аудио-лингафонной системой, вам будут предложены одноразовые наушники
ежедневно в 00:30
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кунсткамера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 88 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 295 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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