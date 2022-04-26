Круиз «Романтичный саксофон»

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса & laquo;Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив, Кронверка).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»
Круиз «Романтичный саксофон»

Что вас ожидает 🤩

  • Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Академия наук
  • Академия художеств
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Ростральные колонны
  • Здания Сената и Синода
  • Аничков дворец
  • Чижик-Пыжик
  • Цирк Чинизели
  • БДТ
  • Музей Фаберже
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Летний сад
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Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий в Петербурге — ночную музыкальную прогулку под разводку мостов.

Вас ждет 2-часовой маршрут, который называют визитной карточкой Северной столицы. Завораживающие звуки саксофона придают набережным и каналам особенное очарование. С воды вы увидите самые живописные районы города, знаменитые мосты, дворцы, храмы и театры в свете ночных огней. Под чарующие звуки саксофона спящий город оживает, чтобы поделиться своей историей!

В акватории парадной Невы саксофон тактично умолкает, чтобы не отвлекать от главного зрелища – перед вами раскрываются арки Троицкого и Дворцового мостов, пропуская проходящие суда.

С конца мая по сентябрь у вас есть возможность увидеть Шоу поющих мостов, когда пролеты Дворцового моста поднимаются под классическую и современную музыку.

Программа

  • Романтичная ночная прогулка на теплоходе в сопровождении живой музыки саксофона по рекам и каналам Петербурга с выходом в Неву во время развода мостов.
12 июня мосты НЕ разводятся!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 120 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 23:50
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 23:50

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