Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий в Петербурге — ночную музыкальную прогулку под разводку мостов.

Вас ждет 2-часовой маршрут, который называют визитной карточкой Северной столицы. Завораживающие звуки саксофона придают набережным и каналам особенное очарование. С воды вы увидите самые живописные районы города, знаменитые мосты, дворцы, храмы и театры в свете ночных огней. Под чарующие звуки саксофона спящий город оживает, чтобы поделиться своей историей!

В акватории парадной Невы саксофон тактично умолкает, чтобы не отвлекать от главного зрелища – перед вами раскрываются арки Троицкого и Дворцового мостов, пропуская проходящие суда.

С конца мая по сентябрь у вас есть возможность увидеть Шоу поющих мостов, когда пролеты Дворцового моста поднимаются под классическую и современную музыку.