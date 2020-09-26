278 отзывов оставили туристы

Это групповая прогулка 👣 по нескольким крышам. Мы будем переходить с одной крыши на другую, свободно перемещаясь, так как дома города соединены друг с другом.
Петербург с высоты воспринимается совсем по-другому: даже люди, знающие его превосходно, не сразу начинают ориентироваться. Вот в этом мы и поможем — расставить все по местам, а параллельно расскажем множество интересных и веселых фактов из жизни руферов.
Три варианта прогулок
Пожалуйста, при бронировании, напишите какой вариант вам больше подходит:
Прогулка по системе соединённых неплоских крыш в центре города. (для путешественников от 8 до 45 лет)
Если вы хотите максимально спокойную и плоскую крышу, то мы можем пойти на неё. Это будет 1 крыша с видом на Неву. (для путешественников от 8 до 45 лет)
Прогулка на крышу Дома Книги: оплачивается по двойному тарифу, так как это эксклюзивный вариант. (для путешественников от 6 до 75)
Организационные детали
В экскурсию ⛳ включено: посещение одной системы крыш из 5-7 соединенных между собой домов или посещение двух разных крыш (на усмотрение гида); сопровождение опытного гида-руфера
Указанное время начала экскурсии 🧭 можно изменить на время, удобное именно вам, если предупредить нас заранее
Обратите внимание
Можно приходить с детьми старше 8 лет при условии соблюдения всех требований гида
Необходимо обладать физической подготовкой на уровне 3 класса школы
Возрастные ограничения: от 8 до 45 лет
Начало и место завершения
🚩 В районе метро Маяковская
Экскурсия проводится в понедельник в 15:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00 и 17:00, в субботу в 13:00 и 17:30, в воскресенье в 13:00 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 26 и я люблю Питер всем сердцем. Я начал исследовать его, когда учился на 2-ом курсе СПбГУ. Несколько лет гулял по крышам с друзьями, а потом начал делать экскурсии по крышам:) Провожу их уже больше 6 лет. У меня своя команда друзей, которые помогают проводить экскурсии:) Сейчас мы делаем душевные и интересные экскурсии по крышам, дворам и старинным парадным. Устраиваем прогулки на парусных яхтах и многое другое. Наша команда будет рада показать город таким, каким видим его мы:)
Отличная гид Владимир, безопасная экскурсия. Отличается о других тем, что можно посетить несколько крыш, а не одну. Спасибо за позитивные эмоции!
Александр
22 сентября 2020
Ходили 11 сентября на данную экскурсию. Эмоции сугубо положительные. Гид Владимир не только великолепно доносит материал и умеет заинтересовать группу, но и очень тщательно и бережно следит за безопасностью группы, помогает всем проходить даже незначительные препятствия на пути. Виды открывающиеся с крыш захватывают дух своей красотой. Фото получаются замечательные. Сами крыши команда оборудовала для максимального комфорта всех экскурсантов. Поставили перила, антискользящие покрытия, разработали очень продуманный и интересный маршрут. Так что данную экскурсию можно советовать любому, даже если вы боитесь высоты, это хороший, а главное безопасный способ преодолеть свой страх. Когда буду в Питере снова, с удовольствием схожу с данной командой на маршрут по другим крышам.
Наталья
29 августа 2020
Огромное спасибо Юрию за экскурсию. Рада, что получила именно то, что ожидаешь от крыш Питера: интересные виды, возможность полазать и рассказ о городе с высоты. Всё прошло максимально безопасно, хоть и крыши были не плоские.
Ольга
26 августа 2020
Неуспели мы подняться на крыши как начался ливень !!! Промокли все насквозь !!! Гидом был Владимир, очень внимательный и осторожный мужчина ! Кто пожелал и плохо себя почувствовал спустил людей назад вниз. Организовано все на высшем уровне, крыши выложены специальными дорожками Которые не скользят когда дождь, иначе просто никто б не пошёл никуда, по мокрой крыши идти НЕВОЗМОЖНО ! Сделаны ограждения для безопастности ! Кто будет выбирать с кем идти по крышам Питера, только с ними !!!
Наталия
21 августа 2020
Сначала очень страшно и непреодолимое желание слезть. Но под конец уже спокойно перепрыгиваешь коньки зданий. Это экскурсия даже не столько про виды с крыши, сколько про свои страхи и их преодоление. Очень внимательный и ответственный Владимир на 90 % сделал эту экскурсию.
Дмитрий
18 августа 2020
Даже если вы боитесь высоты, вам понравится эта экскурсия! Слушать рассказ гида стоя на земле и вплотную смотреть на какое-то здание не очень интересно, другое дело смотреть на это с крыши дома. Очень много эмоций и только хороших!
Екатерина
16 августа 2020
Экскурсию по крышам Петербурга для нашей группы проводил Владимир. Гид проинструктировал нас перед началом экскурсии по технике безопасности. Рассказ Владимира о истории города был познавательным и интересным, также группе задавались вопросы о главных достопримечательностях города, тем самым, вовлекая всех в свой рассказ и не давая заскучать. Крыши были не плоские (как мы и планировали, но мало у кого есть такой выбор), что нам понравилось, и оборудованы ограждениями и настилами, чтобы обувь не скользила. Мы увидели потрясающие виды Санкт-Петербурга (Невский проспект, Пушкинскую улицу и другие). Лучше один раз все увидеть, очень рекомендуем. Большое спасибо, нам понравилось!
НАТАЛЬЯ
11 августа 2020
Вместо обещаных не более 15 человек, было больше 20. Кучковались, стопорились.
Павел
9 августа 2020
Безопасная прогулка по крышам в составе небольшой группы, вёл нас гид Владимир, сопровождал прогулку очень интересными рассказами. Виды - на нашем маршруте были на улицу Пушкинскую и Невский. На крыше были и другие группы, учитывайте это. Как первый опыт общения с крышами - отлично, но это не романтическое свидание вдвоем и не какой-то экстрим.
Илья
6 августа 2020
Был экскурсовод Владимир. Отличная экскурсия, всем рекомендую.
Аня
3 августа 2020
Экскурсия вызвала восторг. Очень красивые виды, высокий уровень безопасности(особенно для неплоских крыш), интересный рассказ гида и возможность забраться на самые высокие части крыш, откуда можно сделать красивые фото, подарили невероятные впечатления. Спасибо огромное! Экскурсия подойдет абсолютно всем, кто готов походить и полазать по наклонным крышам(и особенно тем, у кого отсутствует страх высоты, но даже если он есть, то это ничуть не помешает насладиться видами)
Ульяна
31 июля 2020
Очень понравилась экскурсия; Владимир замечательный гид, руфер - профессионал своего дела!
Natalia
25 июля 2020
Большое спасибо ! Экскурсия прошла прекрасно. Гид молодец. Очень доброжелателен, беспокоится за каждого: все ли комфортно, все ли интересно. Помогает сделать красивые фотографии и хочу заметить достаточно профессионально. Одним словом : советую ❤️❤️❤️
Igor
16 марта 2020
Прекрасная экскурсия, гид Владимир был на высоте.
Яна
28 октября 2019
Владимир, очень классный! Нам с другом понравилось всё :) Классная идея с раздаткой в конвертиках. Хотелось бы подольше, крыши очень манят))