В доме номер 64 по улице Гороховая в Санкт-Петербурге расположена последняя квартира Григория Ефимовича Распутина, пожалуй, самого загадочного человека и совершенно точно одного из самых противоречивых деятелей в истории 📖 России. Здешние стены еще помнят эту невероятную личность, её мощь, сильную энергетику, громкий голос и… последние мгновения перед уходом 30 декабря 1916 года в Юсуповский дворец. Мы обещаем: с экскурсии 🧭 вы уйдете слегка озадаченными.

Что вас ожидает?

Посещение последней квартиры Распутина

Сначала мы узнаем историю самого здания — доходного дома А. В. Бадаевой и М. П. Тимофеевой, пройдем по парадной лестнице, где выстраивались очередь на прием к «старцу», и, наконец, попадём внутрь этой загадочной квартиры, осмотрим интерьеры и окажемся в кабинете Распутина — так называемой Синей комнате, стены которой, кажется, ещё помнят эту невероятную личность. Гид также покажет черный ход, через который Распутин ушел в Юсуповский дворец на встречу с заговорщиками в последний день своей жизни.

История жизни Распутина: факты и легенды

Мы поговорим о событиях, происходивших в этой квартире; о судьбе потомков Распутина и его сложных отношениях с царской семьей; о сбывшихся и несбывшихся предсказаниях «провидца», восстановим картину его легендарного убийства и вместе поразмышляем — был ли он святым, грешником или обычным человеком.