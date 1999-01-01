  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Квартира Распутина: последние дни великого старца

4.2
41 отзыв
Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Распутин — самая загадочная личность Российской Империи.

Друг царя, враг государства, целитель, прозорливец, «старец», он имел много статусов, его называли по-разному, но все слова о нем до сих пор покрыты завесой тайны.

Мы предлагаем вам подняться в дом номер 64 по Гороховой улице, в последнюю квартиру, где жил Григорий Ефимович Распутин.

Здешние стены еще помнят эту невероятную личность, её мощь, сильную энергетику, громкий голос и последние мгновения перед уходом 30 декабря 1916 года в Юсуповский дворец.

Мы попытаемся глубже понять эту мистическую личность, чье прошлое до сих пор остается неразгаданной загадкой.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Квартира Распутина: последние дни великого старца
Квартира Распутина: последние дни великого старца

Что вы увидите

  • Доходный дом А. В. Бадаевой и М. П. Тимофеевой
  • Квартира Распутина
В доме номер 64 по улице Гороховая в Санкт-Петербурге расположена последняя квартира Григория Ефимовича Распутина, пожалуй, самого загадочного человека и совершенно точно одного из самых противоречивых деятелей в истории 📖 России. Здешние стены еще помнят эту невероятную личность, её мощь, сильную энергетику, громкий голос и… последние мгновения перед уходом 30 декабря 1916 года в Юсуповский дворец. Мы обещаем: с экскурсии 🧭 вы уйдете слегка озадаченными.
Что вас ожидает?
Посещение последней квартиры Распутина
Сначала мы узнаем историю самого здания — доходного дома А. В. Бадаевой и М. П. Тимофеевой, пройдем по парадной лестнице, где выстраивались очередь на прием к «старцу», и, наконец, попадём внутрь этой загадочной квартиры, осмотрим интерьеры и окажемся в кабинете Распутина — так называемой Синей комнате, стены которой, кажется, ещё помнят эту невероятную личность. Гид также покажет черный ход, через который Распутин ушел в Юсуповский дворец на встречу с заговорщиками в последний день своей жизни.
История жизни Распутина: факты и легенды
Мы поговорим о событиях, происходивших в этой квартире; о судьбе потомков Распутина и его сложных отношениях с царской семьей; о сбывшихся и несбывшихся предсказаниях «провидца», восстановим картину его легендарного убийства и вместе поразмышляем — был ли он святым, грешником или обычным человеком.
Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Увлекательный рассказ гида, который поможет обогатить Ваши знания в области истории России.
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста.
Начало
🚩 Гороховая ул., 64 (у арки дома)
Место завершения
🏁 Гороховая ул., 64
Квартира Распутина: последние дни великого старца
Квартира Распутина: последние дни великого старца
Квартира Распутина: последние дни великого старца
Квартира Распутина: последние дни великого старца
Квартира Распутина: последние дни великого старца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей С.
Алексей С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

41 отзыв оставили туристы

Алексей С. проводит ещё 3 экскурсии

Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
1 700
0.75 час
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
176 отзывов
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
980
1 час
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
17 отзывов
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
1 100
1.5 часа
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
9 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва