Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Квест-формат набирает обороты — предлагаем побывать на классном интерактиве по Петропавловской крепости. Вы будете разгадывать тайны и загадки, чтобы найти клад, спрятанный на территории крепости.



Узнаете об этом месте много нового — например, почему остров назвали Заячьим, а еще сможете познакомиться со строениями крепости. 5 1 отзыв

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая квест-экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда воскресенье и среда 10.00 1050 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 10:00

Описание квеста В самом сердце города Петербурга есть историческая крепость, а при её строительстве был заложен клад. Если вы мечтали отправиться в историческое приключение-квест по территории, разгадать тайны и загадки и найти клад — приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию. Вы узнаете почему остров назван Заячьим, познакомитесь со строениями этого места, из рассказа экскурсовода найдете ответы к вопросам, которые приведут вас к спрятанным сокровищам. В полдень поприсутствуете на старейшей традиции города — полуденном выстреле и унесете с собой массу приятных воспоминаний и полезных знаний. Каждый участник получит памятный сувенир.

воскресенье и среда 10.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Петровские ворота

Памятник зайцам

Нарышкин бастион

Петропавловский собор

Памятник Петру Что включено Гид

Все для квеста Где начинаем и завершаем? Начало: Иоановский мост у шлагбаума Завершение: Петропавловская крепость Когда и сколько длится? Когда: воскресенье и среда 10.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.