Квест-формат набирает обороты — предлагаем побывать на классном интерактиве по Петропавловской крепости. Вы будете разгадывать тайны и загадки, чтобы найти клад, спрятанный на территории крепости.
Узнаете об этом месте много нового — например, почему остров назвали Заячьим, а еще сможете познакомиться со строениями крепости.
Узнаете об этом месте много нового — например, почему остров назвали Заячьим, а еще сможете познакомиться со строениями крепости.
Описание квестаВ самом сердце города Петербурга есть историческая крепость, а при её строительстве был заложен клад. Если вы мечтали отправиться в историческое приключение-квест по территории, разгадать тайны и загадки и найти клад — приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию. Вы узнаете почему остров назван Заячьим, познакомитесь со строениями этого места, из рассказа экскурсовода найдете ответы к вопросам, которые приведут вас к спрятанным сокровищам. В полдень поприсутствуете на старейшей традиции города — полуденном выстреле и унесете с собой массу приятных воспоминаний и полезных знаний. Каждый участник получит памятный сувенир.
воскресенье и среда 10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровские ворота
- Памятник зайцам
- Нарышкин бастион
- Петропавловский собор
- Памятник Петру
Что включено
- Гид
- Все для квеста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост у шлагбаума
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье и среда 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
30 апр 2024
Хочу выразить большую благодарность гиду Ирине, которая интересно и поучительно провела детский квест с подарками на территории Петропавловской крепости. Умение найти "ключик" к каждому ребёнку, помогло всем нам познавательно провести время, 2 часа промчались незаметно! Обязательно, вернувшись в Санкт-Петербург, обратимся к Ирине и совместно продолжим посещать значимые и важные исторические места этого прекрасного города!
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