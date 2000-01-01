Об экскурсии

Поехать на Ладогу летом — лучшее решение! А почему, сейчас объясним!

Это лето, а летом уезжать за город, тем более на Ладогу, одно удовольствие. Яркое солнце, если с погодой повезёт. Теплая вода и купание. Море черники, земляники и других даров леса. Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!

Двухдневный маршрут по Ладожскому архипелагу с ночевкой в палатке. Вас ждет прогулка по островам, живописная природа и конечно же скалы, визитная карточка Ладоги.