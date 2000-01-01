Поехать на Ладогу летом - лучшее решение! А почему, сейчас объясним
Поехать на Ладогу летом — лучшее решение! А почему, сейчас объясним. Это лето, а летом уезжать за город, тем более на Ладогу, одно удовольствие.
Яркое солнце, если с погодой повезёт.
Теплая вода и купание.
Море черники, земляники и других даров леса.
Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!
Яркое солнце, если с погодой повезёт.
Теплая вода и купание.
Море черники, земляники и других даров леса.
Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!
Об экскурсии
Поехать на Ладогу летом — лучшее решение! А почему, сейчас объясним!
Это лето, а летом уезжать за город, тем более на Ладогу, одно удовольствие. Яркое солнце, если с погодой повезёт. Теплая вода и купание. Море черники, земляники и других даров леса. Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!
Двухдневный маршрут по Ладожскому архипелагу с ночевкой в палатке. Вас ждет прогулка по островам, живописная природа и конечно же скалы, визитная карточка Ладоги.
Цены на экскурсионный тур
Ответы на вопросы
- Что входит
- Байдарка, весло
- Водонепроницаемое оборудование
- Палатка
- Спальный мешок
- Пенка
- Перчатки для гребли
- Общая аптечка
- Общее лагерное
- Питание
- Снаряжение, тент
- Что не входит
- Трансфер из Санкт-Петербурга
- цена — 1500 рублей
- Место начала и завершения
- пос. Березово, Ленинградская обл., 188751
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По договоренности с туристом
EasyRide
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