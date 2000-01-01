Поехать на Ладогу летом - лучшее решение! А почему, сейчас объясним

Поехать на Ладогу летом — лучшее решение! А почему, сейчас объясним. Это лето, а летом уезжать за город, тем более на Ладогу, одно удовольствие.

Яркое солнце, если с погодой повезёт.

Теплая вода и купание.

Море черники, земляники и других даров леса.

Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!
Тур по Ладожским шхерам
Тур по Ладожским шхерам
Тур по Ладожским шхерам
Тур по Ладожским шхерам
Тур по Ладожским шхерам
Тур по Ладожским шхерам
Об экскурсии
Поехать на Ладогу летом — лучшее решение! А почему, сейчас объясним!
Это лето, а летом уезжать за город, тем более на Ладогу, одно удовольствие. Яркое солнце, если с погодой повезёт. Теплая вода и купание. Море черники, земляники и других даров леса. Ну и конечно же прогулка на байдарке, за всеми этими удовольствиями!
Двухдневный маршрут по Ладожскому архипелагу с ночевкой в палатке. Вас ждет прогулка по островам, живописная природа и конечно же скалы, визитная карточка Ладоги.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Байдарка, весло
  • Водонепроницаемое оборудование
  • Палатка
  • Спальный мешок
  • Пенка
  • Перчатки для гребли
  • Общая аптечка
  • Общее лагерное
  • Питание
  • Снаряжение, тент
Что не входит
  • Трансфер из Санкт-Петербурга
  • цена — 1500 рублей
Место начала и завершения
пос. Березово, Ленинградская обл., 188751
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности с туристом

EasyRide
EasyRide
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