Ярослав проводит ещё 3 экскурсии

Программа поездки

06:20 — стартуем на туристическом автобусе 🚌 от места встречи, забираем других участников у станции метро 🚇 Пр. Просвещения. По дороге до Сортавалы путевая экскурсия ⛳.

10:40 — остановка у первого водопадика, Ристиярвского. Здесь вы узнаете о купцах Ёрмакка, полюбуетесь заливом Каривалахти, самым северным на Ладожском озере, и откроете секрет его названия. А напротив увидите неприступную, разрушенную землетрясениями темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы.

11:20 — подъем на гору Хийденвуори и осмотр Ладожских шхер с высоты птичьего полета. На вершине вы также откроете одно из карельских мест силы, посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.

12:40 — водопад Ляскеля у ГЭС. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.

13:00 — водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад на остатках финской мельницы.

13:20 — водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.

14:20 — водопад Нижний Койринойя — невысокий, но зрелищный водопад.

14:40 — водопад Верхний Койринойя на развалинах бывшей финской мельницы

15:50 — водопады Белые мосты (Юканкоски) и Белые мосты 2. Юканкоски — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии, крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!

18:10 — свободное время в Сортавале. Можно погулять по центру, зайти в рыбный магазин (купить рыбную продукцию или поужинать), посетить магазин фирменной карельской алкогольной продукции или заглянуть в сувенирный магазинчик.

23:00-23:30 — окончание программы в Петербурге (у станции метро или у места утреннего отправления).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включена аренда автобуса, посещение всех заявленных объектов и сопровождение профессионального гида по маршруту

Отдельно оплачивается комплексный обед в кафе — 300 руб. /человека; посещение водопада Белые мосты — 300 руб. /человека.

Особенности организации поездки