Ярослав проводит ещё 3 экскурсии

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Экспедиционная поездка по красотам Северного Приладожья в группе до 53 человек

Ярослав
Ярослав – представитель из Санкт-Петербурга
Вы посетите дивные места, включая те, до которых можно добраться только на внедорожнике.

Оцените пейзажи лучших водопадов края: Юканкоски, Ристиярвский, Ляскеля, Прокинкоски, Пьюхинкоски, Белые мосты 2, Нижний и Верхний Койринойя.

Полюбуетесь Ладогой и шхерами с горы ⛰️ Хийденвуори.

А также увидите суровую гору Лоухиваара, отсылающую к песням Калевалы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 53 человек

  • 3 600 ₽ за человека

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Программа поездки

06:20 — стартуем на туристическом автобусе 🚌 от места встречи, забираем других участников у станции метро 🚇 Пр. Просвещения. По дороге до Сортавалы путевая экскурсия ⛳.
10:40 — остановка у первого водопадика, Ристиярвского. Здесь вы узнаете о купцах Ёрмакка, полюбуетесь заливом Каривалахти, самым северным на Ладожском озере, и откроете секрет его названия. А напротив увидите неприступную, разрушенную землетрясениями темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы.
11:20 — подъем на гору Хийденвуори и осмотр Ладожских шхер с высоты птичьего полета. На вершине вы также откроете одно из карельских мест силы, посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.
12:40 — водопад Ляскеля у ГЭС. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.
13:00 — водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад на остатках финской мельницы.
13:20 — водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.
14:20 — водопад Нижний Койринойя — невысокий, но зрелищный водопад.
14:40 — водопад Верхний Койринойя на развалинах бывшей финской мельницы
15:50 — водопады Белые мосты (Юканкоски) и Белые мосты 2. Юканкоски — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии, крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!
18:10 — свободное время в Сортавале. Можно погулять по центру, зайти в рыбный магазин (купить рыбную продукцию или поужинать), посетить магазин фирменной карельской алкогольной продукции или заглянуть в сувенирный магазинчик.
23:00-23:30 — окончание программы в Петербурге (у станции метро или у места утреннего отправления).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включена аренда автобуса, посещение всех заявленных объектов и сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Отдельно оплачивается комплексный обед в кафе — 300 руб. /человека; посещение водопада Белые мосты — 300 руб. /человека.

Особенности организации поездки

  • В зимний и осенне-весенний период, из-за короткого светового дня осмотр некоторых объектов может проходить в темноте или в сумерках
  • Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
Начало и место завершения
🚩 на Лиговском проспекте и у ст. метро Пр. Просвещения
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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