Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.
Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.
Главные отличия этого тура:
Это экспедиционный тур, до некоторых объектов можно добраться только на внедорожнике.
До Сортавала вы доедете на туристическом автобусе 🚌, а дальше вы будете путешествовать на полноприводном автобусе. В СПб мы вернемся на туристическом автобусе.
Что входит
Аренда туристического автобуса
Аренда внедорожного автобуса
Посещение всех заявленных объектов
Сопровождение профессиональным гидом.
Что не входит
Обед - 450 рублей
Начало и место завершения
🚩 Лиговский проспект, 10
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 53 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.