Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 53 человек

  • 3 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.
Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.

Главные отличия этого тура:

  • Это экспедиционный тур, до некоторых объектов можно добраться только на внедорожнике.
  • До Сортавала вы доедете на туристическом автобусе 🚌, а дальше вы будете путешествовать на полноприводном автобусе. В СПб мы вернемся на туристическом автобусе.
Что входит
  • Аренда туристического автобуса
  • Аренда внедорожного автобуса
  • Посещение всех заявленных объектов
  • Сопровождение профессиональным гидом.
Что не входит
  • Обед - 450 рублей
Начало и место завершения
🚩 Лиговский проспект, 10
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Ярослав Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

Подземный мир Лужского района
16 000
13 часов
Подземный мир Лужского района
Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день
3 600
17 часов
Мраморный каньон Рускеалы и водопады "Белые мосты" за один день

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2090 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва