Ярослав Т. проводит ещё 2 экскурсии

Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.

Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.

Главные отличия этого тура: