Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Этот тур подойдет тем, кто не может налюбоваться Ладогой и ее шхерами.
За один день я покажу вам их с разных видовых точек.
- С этой целью мы выйдем на берег Ладоги у "Скалистого" мыса, где вы увидите выходы гранитов разных цветов.
- Затем поднимемся к Петровским каменоломням 18 века. Оттуда хорошо видны первые шхеры.
- С горы ⛰️ Яамяки мы увидим как шхеры, врезаются в береговую линии.
- А на острове 🏝️ Койонсаари я покажу вам 3 самые интересные обзорные площадки, находящиеся на высших точках острова. Перед нами будет лежать Ладога, а в хорошую погоду даже можно увидеть остров Валаам.
Что входит
- Аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
- Топливо для автомобиля
- Работа водителя-гида
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки" или по согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
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