Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Ладожские шхеры с высоты птичьего полета

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Этот тур подойдет тем, кто не может налюбоваться Ладогой и ее шхерами.
За один день я покажу вам их с разных видовых точек.
  • С этой целью мы выйдем на берег Ладоги у "Скалистого" мыса, где вы увидите выходы гранитов разных цветов.
  • Затем поднимемся к Петровским каменоломням 18 века. Оттуда хорошо видны первые шхеры.
  • С горы ⛰️ Яамяки мы увидим как шхеры, врезаются в береговую линии.
  • А на острове 🏝️ Койонсаари я покажу вам 3 самые интересные обзорные площадки, находящиеся на высших точках острова. Перед нами будет лежать Ладога, а в хорошую погоду даже можно увидеть остров Валаам.
Что входит
  • Аренда автомобиля: УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями.
  • Топливо для автомобиля
  • Работа водителя-гида
Что не входит
  • личные траты
Начало и место завершения
🚩 Станция метро "Озерки" или по согласованию
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета
Ладожские шхеры с высоты птичьего полета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Т.
Ярослав Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ярослав Т. проводит ещё 5 экскурсий

Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
30 000
40 часов
Разные водопады юга Карелии, Рускеала, мыс Импиниеми за 2 дня
Необыкновенная Карелия
16 000
13 часов
Необыкновенная Карелия
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
26 000
36 часов
Каньоны рек и пещеры Ленинградской и Псковской областей за 2 дня
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
16 000
11 часов
Пещеры, гроты и каньон реки Лава
Подземный мир Лужского района
16 000
13 часов
Подземный мир Лужского района

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2057 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1510 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
764 отзыва
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва