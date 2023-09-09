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Лахтинская улица соединяет Большой проспект с Чкаловским проспектом, длина ее 569 метров. Она появилась в первой трети XVIII в. после того, как здесь разместилась слобода Копорского полка.

С конца XVIII века называлась Петровой улицей (по фамилии домовладельца) или Андрея Петрова улицей (в исторических документах — именно в такой форме, с названием в начале), с начала 1820-х годов более употребительным стал вариант Петровская улица. В 1804—1817 годах называлась также и 11-й улицей. Названа Лахтинской 16 апреля 1877 года по названию посёлка Лахта близ Санкт-Петербурга (ныне включён в территорию города).

Подполковник Андрей Фёдорович (встречаются варианты — полковник, Андрей Петрович) Петров, владевший в середине XVIII века домом в начале нынешней Лахтинской улицы (на месте современного торгового центра), был также придворным певчим. После его кончины его жена Ксения (Аксинья) Григорьевна (по другой версии — Ксения Ивановна, урождённая Григорьева) стала юродивой и впоследствии, согласно преданию, творила добрые дела и чудеса, благодаря чему получила известность как Ксения Петербургская (канонизирована в 1988 году).