Санкт-Петербург: Индивидуальная экскурсия по следам Святой Ксении Петербургской
Мы с вами пройдемся по местам, где жил Блок и другие знаменитые писатели разных эпох, провел детские годы Зощенко, жила с мужем будущая Святая Ксения Петербургская и даже не смыкая глаз следил за суетой мира Мефистофель.
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Что вас ожидает:
- № 3 — доходный дом В. Т. Тимофеева (1906, архитектор Н. И. Иванов). С сентября 1906 до мая 1907 года в кв. № 44 этого дома, на последнем пятом этаже, окнами во двор-колодец, жил Александр Блок — впервые отдельно от родителей, с молодой женой Любовью Дмитриевной. Ряд стихов Блока этого периода навеян впечатлениями от жизни в этой квартире: «На чердаке», «Окна во двор», «Хожу, брожу понурый», «Я в четырёх стенах» и др. В этот же период им написана пьеса «Незнакомка».
- № 5 — участок особняка А. П. Букналл.
- № 9 — доходный дом И. Я. Малкова (здание в стиле эклектики, 1903—1904, архитектор П. Н. Батуев). В кв. № 12 в 1932—1942 годах и 1945—1949 годах жил искусствовед и культуролог Д. С. Лихачёв.
- № 10—12 (левый корпус). бывший приют детей-калек и паралитиков Общества попечения о бедных и больных детях — «Синий крест» под патронатом Великой княгини Елизаветы Маврикиевны.
- № 14 — доходный дом (здание в стиле эклектики, 1903, архитектор О. Л. Игнатович). В этом доме в 1916—1917 годах жила писательница М. В. Ямщикова, писавшая под псевдонимом Ал. Алтаев.
- № 17. Церковь Ксении Петербургской.
- № 24. Собственный доходный дом архитектора Александра Лишневского или дом с Мефистофелем.
- № 30 — доходный дом (1903—1904, архитектор П. М. Мульханов). Здесь жили литературовед Н. О. Лернер (в 1914—1929 годах) и писатель М. М. Зощенко.
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Описание
Что вас ожидает?
Лахтинская улица соединяет Большой проспект с Чкаловским проспектом, длина ее 569 метров. Она появилась в первой трети XVIII в. после того, как здесь разместилась слобода Копорского полка.
С конца XVIII века называлась Петровой улицей (по фамилии домовладельца) или Андрея Петрова улицей (в исторических документах — именно в такой форме, с названием в начале), с начала 1820-х годов более употребительным стал вариант Петровская улица. В 1804—1817 годах называлась также и 11-й улицей. Названа Лахтинской 16 апреля 1877 года по названию посёлка Лахта близ Санкт-Петербурга (ныне включён в территорию города).
Подполковник Андрей Фёдорович (встречаются варианты — полковник, Андрей Петрович) Петров, владевший в середине XVIII века домом в начале нынешней Лахтинской улицы (на месте современного торгового центра), был также придворным певчим. После его кончины его жена Ксения (Аксинья) Григорьевна (по другой версии — Ксения Ивановна, урождённая Григорьева) стала юродивой и впоследствии, согласно преданию, творила добрые дела и чудеса, благодаря чему получила известность как Ксения Петербургская (канонизирована в 1988 году).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Обед
- Туалет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 1 / 60Завершение: ул. Чкаловский проспект, д. 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Каждую вторую экскурсию провожу за донейшн (чаевые)
- Вы платите столько
- Сколько вам комфортно оставить экскурсоводу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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