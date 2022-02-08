Что вы можете увидеть 🤩

Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем.



Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля.



Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.