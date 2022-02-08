Легендарный Валаам

Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом - Валаамским монастырем

4.1
25 отзывов
Групповая
Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем.

Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля.

Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам

Что вы можете увидеть 🤩

  • Остров Валаам
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Гора Фавор
  • Святые врата
  • Знаменская часовня
  • Никольский скит
  • Храм Николая Чудотворца
  • Яблоневый сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.

Правила бронирования:

  • В течение 2 дней после подтверждения экскурсии организатор направит вам ссылку на доплату.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск — о. Валаам — Приозерск
  • Сопровождение официального гида острова Валаам во время экскурсии по острову
  • Обед в монастырской трапезной
  • Свободное время для осмотра крепости «Корела» в Приозерск
  • Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Экскурсия актуальна с мая по ноябрь

Отзывы от туристов

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