Встречаемся и отправляемся в Эрмитаж, 2-часовую экскурсию по которому начнём с Зимнего дворца. Посетим ту его часть, где традиционно размещались жилые покои российских монархов. Вы узнаете, кто из императоров был первым обитателем этого роскошного дома, а кто предпочёл не жить в нём вовсе и почему; каким дворец был изначально и как изменился после пожара 1837 году.

Побываем в «квартире» Николая II — комнатах, в которых в начале прошлого века проживала семья императора. Пройдём по Малахитовому залу и гостиным императрицы Александры Фёдоровны, заглянем в спальню, увидим Собственный сад Николая II, его рабочий кабинет и знаменитую Готическую библиотеку. В парадных залах вы услышите о проходивших здесь Высочайших выходах и блистательных балах, а в Большой церкви — об императорских венчаниях и праздниках. Поговорим и о том, что происходило в стенах Зимнего дворца в годы Первой мировой войны и в смутные дни 1917-го года, после которых история дворца продолжилась уже без Романовых.

Затем пройдём по Дворцовой набережной и Троицкому мосту до маленького Заячьего острова на территории Петропавловской крепости, с которой и началась история Санкт-Петербурга. Посетим Петропавловский собор, построенный на месте первого храма города и ставший усыпальницей императорского дома Романовых. Вспомним о трагической судьбе царевича Алексея, первого узника крепости, и о семье Николая II, нашедшей здесь место упокоения ровно через 80 лет после Екатеринбургской трагедии. Побываем в тюрьме Трубецкого бастиона, знаменитой «Русской Бастилии», и поговорим о судьбах её заключённых. На время представим себя на их месте и поймём, почему никому не удалось отсюда сбежать. Продолжительность экскурсии — 2 часа, затем — свободное время.