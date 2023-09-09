Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня

Посетить Эрмитаж и Музей Фаберже, узнать историю Петропавловской крепости и Александро-Невской лавры

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Вы познакомитесь с историей главной парадной резиденции российских императоров — Зимнего дворца — и полюбуетесь его роскошными интерьерами.

Узнаете об узниках Петропавловской крепости, побываете в одноимённом соборе и увидите места захоронения членов императорской семьи.

Рассмотрите внутреннее убранство Шуваловского дворца, где расположен знаменитый Музей Фаберже, коллекция пасхальных яиц которого признана самой крупной в мире.

Сможете выбрать экскурсию на катере по рекам и каналам или пешеходную прогулку по Невскому и Старо-Невскому проспекту с посещением первого монастыря Петербурга — Александро-Невской лавры.
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
Легендарные достопримечательности Санкт-Петербурга за 2 дня
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Эрмитаж и Петропавловская крепость

Встречаемся и отправляемся в Эрмитаж, 2-часовую экскурсию по которому начнём с Зимнего дворца. Посетим ту его часть, где традиционно размещались жилые покои российских монархов. Вы узнаете, кто из императоров был первым обитателем этого роскошного дома, а кто предпочёл не жить в нём вовсе и почему; каким дворец был изначально и как изменился после пожара 1837 году.

Побываем в «квартире» Николая II — комнатах, в которых в начале прошлого века проживала семья императора. Пройдём по Малахитовому залу и гостиным императрицы Александры Фёдоровны, заглянем в спальню, увидим Собственный сад Николая II, его рабочий кабинет и знаменитую Готическую библиотеку. В парадных залах вы услышите о проходивших здесь Высочайших выходах и блистательных балах, а в Большой церкви — об императорских венчаниях и праздниках. Поговорим и о том, что происходило в стенах Зимнего дворца в годы Первой мировой войны и в смутные дни 1917-го года, после которых история дворца продолжилась уже без Романовых.

Затем пройдём по Дворцовой набережной и Троицкому мосту до маленького Заячьего острова на территории Петропавловской крепости, с которой и началась история Санкт-Петербурга. Посетим Петропавловский собор, построенный на месте первого храма города и ставший усыпальницей императорского дома Романовых. Вспомним о трагической судьбе царевича Алексея, первого узника крепости, и о семье Николая II, нашедшей здесь место упокоения ровно через 80 лет после Екатеринбургской трагедии. Побываем в тюрьме Трубецкого бастиона, знаменитой «Русской Бастилии», и поговорим о судьбах её заключённых. На время представим себя на их месте и поймём, почему никому не удалось отсюда сбежать. Продолжительность экскурсии — 2 часа, затем — свободное время.

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2 день

Музей Фаберже, водная или пешеходная прогулка, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Сегодняшний день начнём с посещения Музея Фаберже. На 1,5-часовой экскурсии полюбуемся интерьерами Шуваловского дворца, поговорим о судьбах живших здесь людей, о самом музее и его коллекции. Вы погрузитесь в атмосферу красоты и роскоши Петербурга рубежа веков, когда жил и творил великий ювелир-художник Карл Густович Фаберже, получивший от современников звание «короля ювелиров» и «ювелира королей». Увидим знаменитые шедевры — уникальное собрание пасхальных яиц. Вы узнаете, с какого пасхального подарка началась эта традиция и на каком и почему оборвалась. Посмотрим и на коллекцию икон.

Затем вы сможете выбрать вариант прогулки. Или прокатимся на катере по рекам и каналам (за доплату) и полюбуемся дворцами и храмами, площадями и мостами с воды и посетим самые романтические и живописные уголки «Северной Венеции» в стороне от шумных проспектов. (Продолжительность — 1-1,5 часа в зависимости от выбранного маршрута.) Или прогуляемся по менее известной части Невского проспекта: от площади Восстания до самого первого монастыря Санкт-Петербурга — Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Вы увидите дома, построенные по проектам знаменитых архитекторов в 18-21 веках, поговорим об аристократическом Петербурге, а затем окажемся в его купеческой части, известной своими доходными домами, гостиницами и магазинами. Вы услышите, почему Старо-Невский проспект называли «Большой Канатной улицей» и могли бы назвать «Хлебной»; где создавался и был первоначально установлен знаменитый памятник Александру III; в каком доме жили Крупские и Гумилёвы, а где снимали квартиры народовольцы, готовившие покушение на Александра II, и многое другое. На территории лавры вас ждёт знакомство с прошлым и настоящим первой и главной обители Петербурга, историей её возникновения, архитектурным ансамблем и святынями. Продолжительность — 2,5 часа.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь (у Зимнего дворца), 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, территория Александро-Невской лавры, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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