18 отзывов оставили туристы

Пройдемся по блистательному Санкт-Петербургу: здесь родственники свергали друг друга, жена убивала мужа, мать ненавидела сына, а прекраснодушные фанатики строили кровавые заговоры...

Вы узнаете неизвестные подробности жизни Павла I и «полудержавного властелина» Меншикова, Николая I и Екатерины II, Миниха и народовольцев, и многих других. Кем они были: яркими личностями, властными…но, в первую очередь, живыми людьми, со своими привычками и слабостями…

Как игра на скрипке привела к потере царства, кого из конкурентов не смогла уничтожить Екатерина Великая, когда не повезло в любви Николаю I, в чем главная мистика дома Романовых, как в центре Петербурга совершился…переворот в финском правительстве и многое другое за 2 часа!