18 отзывов оставили туристы

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Легенды и яви дворцовых переворотов.

4.7
18 отзывов
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
XVIII век вошел в историю 📖 как время дворцовых переворотов.

Никто не мог быть спокойным.

Даже императоры! Во дворцах все время плелись интриги, приближенные строили тайные заговоры, а родственники свергали друг друга.

Как все это происходило? Почему все так хотели власти? Могли ли фавориты участвовать в управлении государством? У нас будет 2 часа, чтобы ответить на все эти вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Легенды и яви дворцовых переворотов.
Легенды и яви дворцовых переворотов.
Пройдемся по блистательному Санкт-Петербургу: здесь родственники свергали друг друга, жена убивала мужа, мать ненавидела сына, а прекраснодушные фанатики строили кровавые заговоры...
Вы узнаете неизвестные подробности жизни Павла I и «полудержавного властелина» Меншикова, Николая I и Екатерины II, Миниха и народовольцев, и многих других. Кем они были: яркими личностями, властными…но, в первую очередь, живыми людьми, со своими привычками и слабостями…
Как игра на скрипке привела к потере царства, кого из конкурентов не смогла уничтожить Екатерина Великая, когда не повезло в любви Николаю I, в чем главная мистика дома Романовых, как в центре Петербурга совершился…переворот в финском правительстве и многое другое за 2 часа!
Начало
🚩 Кирпичный переулок 1
Место завершения
🏁 Михайловский замок, Садовая улица
Легенды и яви дворцовых переворотов.
Легенды и яви дворцовых переворотов.
Легенды и яви дворцовых переворотов.
Легенды и яви дворцовых переворотов.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Л.
Ярослав Л.
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18 отзывов оставили туристы

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