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Ленинградский рок. Все места города!

Никита Л.
Никита Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург считается столицей ⭐️ российской рок-культуры – здесь появились группы «Аквариум», «Зоопарк» и «Кино», здесь росли известные музыканты Виктор Цой и Борис Гребенщиков и разучивали первые аккорды, а также съезжались другие культовые рокеры со всех уголков страны.

Найти культовые места не так-то легко: нет мемориальных табличек и других напоминаний о здешней рок-славе.

Я проведу вас по сквотам и клубам, где выступали первые рокеры, а также по местам силы Тусовочного Ленинграда.

Вы узнаете о самых главных, легендарных местах Петербурга, без которых было бы невозможно развитие рок-культуры в России.

Внимание: экскурсия ⛳ не защищена от встреч с кумирами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Ленинградский рок. Все места города!
Ленинградский рок. Все места города!

Что вы увидите

  • Вы увидите сквоты и клубы, где выступали первые рокеры
  • Дома, где раньше жили музыканты групп "Зоопарк", "Кино", "Аквариум" и др., а так же места, где легенды живут сегодня.
  • Места силы тусовочного Лененграда - кафе, скверы, дворы...
  • Где росли музыканты и разучивали первые аккорды
  • А так же в ходе экскурсии вы узнаете откуда появились первые рок-музыканты, как они боролись с суровой действительностью и к чему всё это привело.
Почему в СССР модники появились раньше, чем в США? Чем отличается «Гастрит» от «Подмосковья» и, как организовать концерт в соседнем здании от управления КГБ? Узнаете, если придёте на исчерпывающую двухчасовую (!) пешеходную экскурсию ⛳. Гуляя по прекрасному центру Петербурга, вы узнаете, как жили легендарные музыканты раньше и где живут сегодня. Внимание: экскурсия не защищена от встреч с кумирами.
Как появился рок-клуб, где хиппи собирались до его основания и как проводили будни. В ходе экскурсии 🧭 вы заглянете во все места силы. Хотите больше? Не вопрос! После экскурсии вы получите электронную карту города с другими любопытными местами рок истории 📖, например, места, где жил Виктор Цой или провёл юность Борис Гребенщиков.
До скорых встреч!😉
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы (покупки и др. )
Начало
🚩 Кирочная ул., 8В
Место завершения
🏁 ул. Пушкинская, д. 10
Ленинградский рок. Все места города!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита Л.
Никита Л.
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