Почему в СССР модники появились раньше, чем в США? Чем отличается «Гастрит» от «Подмосковья» и, как организовать концерт в соседнем здании от управления КГБ? Узнаете, если придёте на исчерпывающую двухчасовую (!) пешеходную экскурсию ⛳. Гуляя по прекрасному центру Петербурга, вы узнаете, как жили легендарные музыканты раньше и где живут сегодня. Внимание: экскурсия не защищена от встреч с кумирами.

Как появился рок-клуб, где хиппи собирались до его основания и как проводили будни. В ходе экскурсии 🧭 вы заглянете во все места силы. Хотите больше? Не вопрос! После экскурсии вы получите электронную карту города с другими любопытными местами рок истории 📖, например, места, где жил Виктор Цой или провёл юность Борис Гребенщиков.

До скорых встреч!😉