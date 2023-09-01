Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога

Побывать во «Дворце конгрессов», полюбоваться северной природой и крепостью на берегу Волхова

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В этой поездке мы собрали три противоположных направления. Вы побываете в Стрельне петровского времени с торжественным Константиновским дворцом. Погуляете по старинному селу, построенному викингами, и подниметесь на сопку Вещего Олега. Полюбуетесь Мраморным каньоном в парке «Рускеала» в Карелии и посмотрите на необычные водопады. А с собой наберём воды из святого источника и при желании купим рыбных вкусностей.
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
Ленобласть область и Карелия: Стрельна, Рускеала и Старая Ладога
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Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Программа тура по дням

1 день

Константиновский дворец в Стрельне

Встречаемся и отправляемся в Стрельну, куда прибудем в 15:00. Полюбуемся живописным парком и посетим Константиновский дворец. Вы узнаете историю его строительства, а также о том, каким его хотел видеть первый владелец — Пётр I. Пройдёмся по гостиным и парадным залам: Бельведер, Мраморному, Голубому. Побываем в официальных апартаментах Президента РФ, предназначенных для встреч в неформальной обстановке. Вы услышите о современной жизни здания в качестве «Дворца конгрессов». Познакомимся с экспозициями музеев: живописью и графикой 18-19 веков, изделиями из стекла и фарфора.

В 18:00 едем обратно в Санкт-Петербург, затем — свободное время на ужин и отдых.

Константиновский дворец в СтрельнеКонстантиновский дворец в СтрельнеКонстантиновский дворец в СтрельнеКонстантиновский дворец в СтрельнеКонстантиновский дворец в СтрельнеКонстантиновский дворец в Стрельне
2 день

День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»

Сегодня встанем пораньше, так как нас ждёт северная красота Карелии! Отправляемся в путь уже в 07:00. Сначала побываем у деревянного храма Коневской иконы Божией Матери и насладимся атмосферой спокойствия и умиротворения. Затем доедем до крепости Корела 14-го века и прогуляемся по её территории.

После обеда познакомимся с городом Сортавала на обзорной экскурсии. Вы узнаете историю когда-то шведского городка, посмотрите на главные достопримечательности и местную архитектуру. Доедем до каскадных водопадов Ахвенкоски необычного жёлто-коричнево цвета, знаменитых тем, что здесь велись съёмки фильма «А зори здесь тихие».

В 15:30 прибудем в легендарный горный парк «Рускеала». Полюбуемся изумрудными водами и скалистыми берегами Мраморного каньона, из которого добывали материал для строительства и отделки дворцов Санкт-Петербурга. Посмотрим на озёра и сад камней, при желании заглянем в гроты и штольни.

Нагулявшись, стартуем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем в 23:30. По дороге заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где можно прикупить съедобных «сувениров».

День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»День в Карелии: крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»
3 день

Достопримечательности Старой Ладоги

В этот день на автобусе едем в небольшое село Старая Ладога, где сохранились древние архитектурные ансамбли, красивые соборы и монастыри (в пути около 3 часов). В 12:00 начнём знакомство с её достопримечательностями. Осмотрим крепость и экспозицию в Воротной башне, посвящённую истории края. Побываем в доме купца Калязина, увидим сопку Вещего Олега и посетим святой источник Параскевы Пятницы. Пройдём по святым местам: действующим женскому Успенскому и мужскому Никольскому монастырям, церкви Иоанна Предтечи.

В 19:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

Достопримечательности Старой ЛадогиДостопримечательности Старой ЛадогиДостопримечательности Старой ЛадогиДостопримечательности Старой ЛадогиДостопримечательности Старой ЛадогиДостопримечательности Старой Ладоги

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 13:30
Завершение: Санкт-Петербург, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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