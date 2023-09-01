Сегодня встанем пораньше, так как нас ждёт северная красота Карелии! Отправляемся в путь уже в 07:00. Сначала побываем у деревянного храма Коневской иконы Божией Матери и насладимся атмосферой спокойствия и умиротворения. Затем доедем до крепости Корела 14-го века и прогуляемся по её территории.

После обеда познакомимся с городом Сортавала на обзорной экскурсии. Вы узнаете историю когда-то шведского городка, посмотрите на главные достопримечательности и местную архитектуру. Доедем до каскадных водопадов Ахвенкоски необычного жёлто-коричнево цвета, знаменитых тем, что здесь велись съёмки фильма «А зори здесь тихие».

В 15:30 прибудем в легендарный горный парк «Рускеала». Полюбуемся изумрудными водами и скалистыми берегами Мраморного каньона, из которого добывали материал для строительства и отделки дворцов Санкт-Петербурга. Посмотрим на озёра и сад камней, при желании заглянем в гроты и штольни.

Нагулявшись, стартуем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем в 23:30. По дороге заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где можно прикупить съедобных «сувениров».